Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Optimismus ist in seinem Wesen keine Ansicht über die gegenwärtige Situation, sondern er ist eine Lebenskraft, eine Kraft der Hoffnung, wo andere resignierten …" Es waren diese Worte Dietrich Bonhoeffers, die Bürgermeister Peter Reichert am Sonntag in die Mitte seiner Rückschau auf die Ereignisse des vergangenen Jahres in Deutschland und der Welt gestellt hatte. Und "ich wünsche Ihnen allen eine gute Portion Optimismus, um mit Kraft alles meistern zu können, was Sie im Jahr 2020 erwarten wird", rief er den zahlreichen Gästen des Neujahrsempfangs in der Stadthalle zu, darunter Bundestagsabgeordneter Dr. Lars Castelucci, Bürgermeisterkollegen der umliegenden Gemeinden sowie Altbürgermeister und Ehrenbürger Horst Schlesinger.

"Keine Sekunde der Zukunft ist sicher", meinte Reichert. Da gelte es, tatkräftig und jeder nach seinen Möglichkeiten daran zu arbeiten, "dass die Zukunft gut wird."

Anhand des traditionellen Bilderrückblicks schaute er noch einmal auf das, was 2019 das Leben in Eberbach geprägt hatte und präsentierte zugleich einen kurzen Ausblick auf das neue Jahr.

Bild 1 zierte dabei das Deckblatt des Haushaltsplanes. 55 Millionen Euro umfasse das planerische Volumen für 2020, 41,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt, 750.000 Euro seien an Tilgung vorgesehen und 12,5 Millionen sollten investiert werden: für den Erhalt bzw. die Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Eberbach, der Ortsteile und der Altstadt, für Kinderbetreuung, Infrastruktur und Digitalisierung. Und auch Energiewende und Klimaschutz seien mitzudenken, betonte Reichert. "Haushaltssituation gut", lautete das Fazit, "wir dürfen optimistisch ins neue Jahr gehen."

Auf personelle Veränderungen ging Reichert ein: Dr. Marius Golgath hatte Dr. Rüdiger Lenz als Leiter des Verbundarchivs abgelöst. Stadtbaumeister Koch hat Eberbach verlassen, das Ausschreibungsverfahren für seinen Nachfolger laufe noch. Reichert würdigte die Vielfalt an Festen und kulturellen Veranstaltungen in der Stauferstadt und erinnerte an die erstmalige Teilnahme am "Stadtradeln". Die Aktivitäten der Immakom-Arbeitsgruppe für eine attraktivere Altstadt kamen zur Sprache. Kinderbetreuung war ein weiteres Thema: Im Januar 2020 wurde im Kindergarten St. Josef eine zusätzliche Kleinkindgruppe eröffnet. Ab Mitte 2020 soll auf dem ehemaligen Gelände des Vereins der Vogelfreunde eine erste Waldkindergarten-Gruppe den Betrieb aufnehmen. Reichert informierte über die aktiven partnerschaftlichen Beziehungen zu Thonon und Ephrata und berichtete von der Ehrung erfolgreicher Eberbacher Sportlerinnen und Sportler. Die Kommunalwahlen wurden angesprochen und die vielfältigen Verpflichtungen der dabei gewählten Volksvertreter.

Das Thema Windkraft, ein vom Gemeinderat für unzulässig erklärtes Bürgerbegehren und der Widerspruch gegen diese Erklärung beschäftigten die Eberbacher im vergangenen Jahr ebenso wie der heimische Weld, der auch 2019 wieder unter Trockenheit und Borkenkäferbefall zu leiden hatte. Reichert beschrieb die Turbulenzen beim Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses. Die Arbeiten am "Depot 17/5" seien hingegen so gut wie abgeschlossen. Am 31. Januar soll das Gebäude seiner neuen Bestimmung übergeben werden. "Im Moment gibt es Überlegungen, an das Depot ein Jugendzentrum anzubauen", informierte Reichert. "Und es wird überlegt, ob die seit vielen Jahren diskutierte Skateranlage nicht auch dort unterzubringen wäre." Die Sanierung der Tiefgarage wurde durchgeführt. Auch die 2010 beschlossene energetische Sanierung der Gemeinschaftsschule konnte inzwischen abgeschlossen werden. "Glücklich" zeigte sich Reichert über die Erschließung des Baugebiets Wolfs- und Schafacker. Ein paar Infos zu den Stadtwerken vermittelten einen Eindruck von der umfangreichen Arbeit des 18-Millionen-Umsatz-Betriebs in den Sparten Strom, Gas, Wasser, Wärme, Bäder, Verkehr und Fähre. Zu guter Letzt ging Reichert schließlich noch auf seine "schönste Weihnachtsüberraschung" ein: die Nachricht, dass der Eberbacher Bahnhof zu einem "Bahnhof der Zukunft" umgebaut werden soll.

Und was wird Eberbach 2020 beschäftigen? Abschluss des Feuerwehrneubaus, energetische Sanierung des HSG, Neubau des Kindergartens Regenbogen, Fassadensanierungsprogramm für die Altstadt und, und, und ...

Im Rahmen der schon traditionellen "Neujahrsrunde" diskutierte Reichert anschließend mit Eberbacher Medizinern über die ärztliche Versorgung vor Ort. Musikalisch umrahmt wurde der Empfang vom evangelischen Posaunenchor unter Leitung von Rie Miyamoto. Mitarbeiterinnen des Vereins Postillion boten eine Kinderbetreuung an. Bei Häppchen und Getränken bestand für die Gäste nach dem offiziellen Teil noch Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen.

