Eberbach. (cum) Das Widerspruchsverfahren gegen die Ablehnung des Bürgerbegehrens über die Windkraft auf dem Hebert läuft. Lothar Jost, einer der Vertrauensleute des Bürgerbegehrens, hat Mitte Oktober Widerspruch gegen die Ablehnung des Begehrens durch den Gemeinderat eingereicht. Nun lieferte er dazu die Begründung nach. Auf zehn Seiten argumentiert der frühere Stadtjustiziar, dass das Bürgerbegehren trotz der Ablehnung durch den Gemeinderat rechtlich zulässig sei.

Jost kritisiert, dass die Stadtverwaltung eine bei einem Anwalt beauftragte Stellungnahme "wortgleich und völlig unreflektiert" übernommen habe, "ohne hierzu auch nur den geringsten Beitrag an eigener Überlegung" beizusteuern. Deshalb habe es im Gemeinderat keine Ermessensentscheidung gegeben - eine "Fehlleistung", so der AGL-Stadtrat.

Auch eine Fristüberschreitung sei nicht festzustellen. Bei dem Bürgerbegehren handle es sich nämlich nicht um ein kassatorisches gegen den Gemeinderatsbeschluss zum Abbruch des Interessenbekundungsverfahrens im Februar. Das Begehren habe nicht die Wiederaufnahme dieses Verfahrens zum Ziel, sondern lediglich, dass die Stadt das Grundstück auf dem Hebert für die Windkraft zur Verfügung stellt - ohne ein genaues Verfahren dafür festzulegen.

Für die vom Heidelberger Verwaltungsrechtler Jürgen Behrendt monierten angeblichen Mängel in der Begründung und der Fragestellung des Begehrens gebe es hingegen keine Rechtsgrundlage: "An die Formulierung und äußere Form des Bürgerbegehrens im Allgemeinen und an die Begründung im Besonderen sind keine besonderen Anforderungen zu stellen", zitiert Jost ein Urteil des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs von 2015.

Was an der Fragestellung "wolkig" sein solle, bleibe das Geheimnis desjenigen, der den Widerspruchsbescheid verfasst habe. Jost beruft sich auf die Gemeindeordnung, die Kommunalwahlordnung, Verwaltungsgerichtsurteile von 1976 bis heute und kommt zu dem Schluss, dass ein Bürgerentscheid zulässig sei und nicht an Rechtsgründen scheitere. Er sei zudem bereit, seine Erkenntnisse "im Zuge eines sich als notwendig erweisenden Gerichtsverfahrens zeugenschaftlich" zu beweisen.

Jetzt befasst sich das Kommunalrechtsamt damit. Dorthin hat die Eberbacher Hauptamtsleiterin Anke Steck den Widerspruch und die Begründung zuständigkeitshalber weitergeleitet.