Eberbach. (RNZ/fhs) Die Bürgerinitiative "Rettet den Hebert" sieht in der Hebert-Windrad-Ankündigung der grün-schwarzen Landesregierung eine Missachtung des Eberbacher Bürgerwillens und setzt auf ein deutliches Zeichen beim Bürgerentscheid am 3. April.

"Hier wird versucht, den Willen der Bevölkerung auszuhebeln. Wir müssen aber mit unserem Nein beim Bürgerentscheid klarmachen, dass wir weder auf städtischem noch auf landeseigenem Gebiet Windindustrieanlagen wollen."

Genau deshalb sieht die BI das Abhalten des Windenergie-Bürgerentscheids als sinnvoll an, denn das Land könne mit seinem Gelände nicht anders umgehen als es die Eberbacher Bevölkerung will. "Gerade deswegen ist es wichtig, den Willen der Bürgerschaft in einem Bürgerentscheid zu erfahren", schreibt die BI in ihrer angefragten Stellungnahme. Weil in der Stadt Eberbach auf demokratischem Wege entschieden worden sei, einen Bürgerentscheid durchzuführen, schlössen sich Überlegungen aus, dadurch Geld einsparen zu wollen, indem man auf die Organisation eines solchen Urnengangs verzichte. "Praktizierte Demokratie kann keine Frage des Geldes sein."

Sollten die Bürger am 3. April mehrheitlich ablehnen, städtische Flächen für die Windenergieerzeugung zu verpachten, und würden gleichzeitig im Staatswald dennoch Windräder gebaut, bedeute dies, "dass der Wille der Bevölkerung für politische Entscheidungen belanglos ist. Bezeichnend ist, dass dem Bürgermeister Ende Januar von Forst BW untersagt wurde, den Gemeinderat zeitnah zu unterrichten und dass laut Landesregierung Bürgerentscheide zum Thema Windradausbau abgeschafft werden sollen. Das ist das Gegenteil von Demokratie. Die Zerstörung unseres Waldes hat ihren Preis, der nicht mit Geld aufgewogen werden kann. Wer garantiert überhaupt, dass es finanzielle Vorteile geben wird? Außerdem gelten unsere Argumente gegen Windindustrieanlagen auf dem Hebert auch für ForstBW und sogenannte Bürgerwindräder!" Ein Bürgerentscheid mit einem klaren NEIN signalisiere dem Land, dass mit einem Widerstand aus der Bevölkerung zu rechnen ist. Außerdem gelte derzeit noch die Landschaftsschutzgebietsverordnung, die nur durch das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises aufgehoben werden könne. "Bezeichnend ist, dass von politischer Seite daran gearbeitet wird, zum einen den Status des Landschaftsschutzgebiets als Kriterium gegen den Bau von Windindustrieanlagen zu entschärfen und dass zum anderen die strengeren Naturschutzregelungen zugunsten des Ausbaus der Windindustrie weiter aufgeweicht werden sollen."

Die BI bemüht sich weiter, die Eberbacher Bevölkerung davon zu überzeugen, Windindustrieanlagen auf dem Hebert beim Bürgerentscheid abzulehnen. "Hier wird aus ideologischen Gründen wider jede Vernunft eine herrliche Odenwald-Landschaft zerstört."