Barbara Krawczyk macht wieder bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton" mit. Päckchen können in der Hauptstraße 25 abgegeben werden. Foto: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach. "Wenn jeder einen kleinen Beitrag leistet, kann man vielen Kindern Freunde bereiten und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern", ist Barbara Krawczyk überzeugt. Die Geschäftsfrau ist gerne bereit, sich für soziale Projekte zu engagieren, und beteiligt sich bereits zum siebten Mal mit Tochter Mona an der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton".

Ab sofort können wieder Päckchen für bedürftige Kinder in "Barbaras Beauty Boutique" in der Hauptstraße 25 abgegeben werden. Auch wenn bei dem derzeit herrlichen Oktoberwetter noch nichts von Weihnachtsstimmung zu spüren ist: Die Aktion startet alljährlich sehr früh (Abgabeschluss ist der 15. November), damit die Pakete noch rechtzeitig zum Fest in den verschiedenen Ländern ankommen.

Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum werden in diesem Jahr voraussichtlich in folgenden Ländern verteilt: Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei und Ukraine.

"Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not, "Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan’s Purse. Seit 1993 wurden weltweit bereits über 157 Millionen Kinder in über 160 Ländern erreicht. Im vergangenen Jahr konnten weltweit elf Millionen Kinder erreicht werden, allein im deutschsprachigen Raum wurden über 400.000 Schuhkartons gepackt. Inzwischen gibt es öffentliche oder private Packpartys, bei denen sich Schulklassen, Jugendgruppen oder Hauskreise engagieren. Sie packen gemeinsam, tun etwas Gutes und lernen nebenbei noch nette Leute kennen.

Auch rund um Eberbach haben sich im vergangenen Jahr Gruppen zum gemeinsamen Packen getroffen; etwa im Auguste-Pattberg-Gymnasium in Mosbach oder in Neckarsteinach, wo die evangelische Kirchengemeinde eine ökumenische Packparty organisierte.

Im Schaufenster von Barbaras Beauty Boutique stapelten sich im vergangenen Jahr bis zum Ende der Aktion 311 bunte Päckchen; ein Blick durch die Scheibe war auch in der angrenzenden "Teeoase" nicht mehr möglich. Für Barbara und Mona Krawczyk war das die größte Weihnachtsfreude. Dazu kam noch ein vierstelliger Spendenbetrag. Denn es kann immer auch nur Geld gespendet werden, welches für Planung, Vorbereitung und Umsetzung der Aktion verwendet wird.

In den Päckchen, die die Größe eines Schuhkartons haben sollten, darf nichts Gebrauchtes landen. Eingepackt werden können Süßigkeiten, Kleidungsstücke, Kuscheltiere, Schulsachen oder Hygieneartikel. Besonders freuen sich die Kinder auch über einen persönlichen Gruß oder ein Foto. In der Boutique liegt ein Flyer aus. Darin befinden sich unter anderem auch Etiketten, auf denen das gewünschte Alter und Geschlecht des Empfängerkindes angekreuzt werden kann. Die empfohlene Geldspende pro Paket beträgt acht Euro, die für Transport und weitere Planungen der Aktion verwendet werden.

Wie aus dem Aktionsbericht "Weihnachten im Schuhkarton" des vergangenen Jahres hervorgeht, engagieren sich inzwischen viele frühere "Empfängerkinder" heute selbst für die Aktion. Und für viele Kinder ist das Geschenk etwas ganz Besonderes, "ein Geschenk, das nur für sie bestimmt ist". Laut Organisation bewirkt die Päckchenspende noch weitaus mehr, als einen Glücksmoment: "Man gibt Kindern die Chance, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken und echte Liebe kennenzulernen."

Barbara und Mona Krawczyk hoffen nun, dass sich ihre Schaufenster wieder so sehr füllen, wie im vergangenen Jahr, bevor die Schuhkartons ab Mitte November auf große Reise gehen und dann Kinderherzen höhen schlagen lassen.

Wie jedes Jahr spenden die beiden Geschäftsfrauen den Gewinn ihres Getränkeverkaufs am Apfeltag (21. Oktober) für soziale Zwecke; in diesem Jahr geht anlässlich des 20. Geburtstages des Geschäfts der Erlös an "Weihnachten im Schuhkarton".

Weitere Annahmestellen in der Umgebung sind:

Brunnen-Apotheke, Brunnengasse 7 in Beerfelden

Elke Kölsch, Rohlederstraße 1 in Waldbrunn/Schollbrunn

Birgit Ludwig, Alte Zwingenberger Straße 27 in Neckargerach

Bücherladen Fundgrube, Christine Müller, Mosbacher Straße 16 in Aglasterhausen.

Info: www.geschenke-der-hoffnung.org