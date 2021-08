Von Jutta Biener-Drews

Hirschhorn. Technisch ist schon seit Mai alles so weit, um die Stromproduktion im Hirschhorner Wasserkraftwerk (WKW) wieder anzufahren. Zu diesem Zeitpunkt konnte die EnBW nach fast vierjähriger Dauer gerade ihre Maschinenrevision abschließen, in deren Verlauf die zwei an der Hirschhorner Schleuse vorhandenen Turbinen samt Getriebe und Generator komplett demontiert, überholt und wieder eingebaut worden waren (wir berichteten).

Obwohl die technische Endkontrolle erfolgreich war, wie der Energieerzeuger damals wissen ließ, sind seither schon wieder drei Monate vergangen, in denen das kleine Kraftwerk zum Stillstand verurteilt war. Seit Jahresbeginn ist die für 7000 Haushalte jährlich Ökostrom produzierende Anlage nun vom Netz, weil ihr die Betriebserlaubnis fehlt. Woran hapert es eigentlich?

Die EnBW verweist auf die noch ausstehende Entscheidung seitens des Regierungspräsidiums Darmstadt. Die hessische Behörde macht einen zu spät und nur unvollständig eingereichten Antrag auf Erneuerung der Betriebserlaubnis geltend. So habe der Stuttgarter Energieerzeuger, dem die Neckar-AG als WKW-Betreiberin zu 82 Prozent gehört, diesen Antrag erst im Oktober 2020 vorgelegt, obwohl die wasserrechtliche Genehmigung der zwei Turbinen "in Form der 1990 genehmigten Leistungserhöhung" Ende Dezember auslief.

Ein Antrag, der unter anderem den Umbau einer der beiden Turbinen in eine fischfreundliche, also für wandernde Fische durchlässige Turbinenversion, sowie ein dazugehöriges Fischmonitoring beinhaltet, wie die EnBW ausführte. Aber an welchem Punkt genau – oder sind es mehrere? – es wirklich hakt, ob es um Technisches der Anlage oder um formale Aspekte des Antrags geht, dazu ist keine Auskunft zu bekommen.

"Wir hatten für das RP Darmstadt ja noch zusätzliche Unterlagen erstellt und nachgereicht, die bei der Behörde noch geprüft bzw. bearbeitet werden. Wobei wir aber auch keine "Wasserstandsmeldungen" zum Stand der Bearbeitung erhalten", ließ der Pressesprecher aus der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf Nachfrage wissen. Dass sie vor Jahresmitte 2021 die Betriebserlaubnis in der Tasche haben könnte, damit hatte die EnBW im Mai ohnehin nicht gerechnet.

Nach Darstellung der hessischen Behörde mussten auf ihr Betreiben hin "die Unterlagen mehrfach durch den Antragsteller ergänzt werden – zuletzt im Mai. Erst danach konnten wir die Vollständigkeit feststellen und den Antrag bearbeiten". Aktuell werde noch am Entwurf des Bescheids gearbeitet. Dem Ergebnis könne man jetzt nicht vorgreifen.