Waldbrunn-Strümpfelbrunn. (RNZ) Zu einem Tag rund um das Thema Pferd lud der Reitclub "Hoher Odenwald" in Zusammenarbeit mit der SRH-Schulen-Jugendhilfe Neckargemünd acht Kinder und Jugendliche zusammen mit ihrer Betreuerin auf die vereinseigene Reitanlage ein. Organisiert wurde der besondere Tag von den Reitlehrern und der Jugendabteilung des Vereins. Nachdem die Teilnehmer auf der Vereinsanlage in Strümpfelbrunn angekommen waren, ging es gleich weiter in den Stall zu den Pferden, um mit den ehrenamtlichen Helfern des Reitvereins auszumisten, zu putzen und zu satteln. Auch wenn schon die Stallarbeit viel Spaß bereitete, freuten sich natürlich alle, endlich selbst reiten zu dürfen.

So ging es weiter in die Reithalle, wo alle die Möglichkeit hatten, während einer Unterrichtseinheit an der Longe erste Reiterfahrungen zu sammeln. Bei einem gemeinsamen Mittagessen konnten die Kinder und Jugendlichen stärken und sich mit den Reitlehrern und einigen Reitschülern austauschen. Danach wurde in der Reithalle ein Spaßparcours mit Pylonen, Planen, Gymnastikbällen und Stangen aufgebaut, den es zu bewältigen galt. Abschließend war man sich einig, dass es ein gelungener Tag war und der nicht selten schwere Alltag der jungen Besucher der SRH-Schulen-Jugendhilfe so für einige Stunden in den Hintergrund rücken konnte.