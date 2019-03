Waldbrunn. (hof) Mit Baggerschaufel und Spaten vollzogen Tino Schappacher vom Regierungspräsidium Karlsruhe und Waldbrunns Bürgermeister Markus Haas den offiziellen Spatenstich bei der größten Straßenbaumaßnahme in der Geschichte Waldbrunns. Mit 5,2 Millionen Euro ist die Maßnahme gleichzeitig die größte Einzelvergabe, die jemals den Gemeinderat passiert hat. Aufmerksamen Verfolgern der Kommunalpolitik ist spätestens jetzt klar, dass es um die Sanierung der Tal- und Rohlederstraße im Ortsteil Schollbrunn geht.

Zum offiziellen Spatenstich waren auch Ortsvorsteher Alexander Helm, Ortschafts- und Gemeinderäte sowie Geschäftsführer Christopher Lauber von der Firma HLT, Dieter Rögner als Vertreter des Landratsamts, Horst Rieß vom Ingenieurbüro Sack und Partner sowie zahlreiche Anwohner gekommen. Die Baustelle soll bis Ende 2021 bestehen.

Bevor der erste Spatenstich bzw. Baggerbiss vollzogen wurde, ließ Bürgermeister Haas die wichtigsten Punkte der Maßnahme Revue passieren. Erstmals hatte man im Jahr 2014 die Kanäle der Abwasserbeseitigung überprüft und dann 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Diese Planungen waren überholt, als am 28. Mai 2016 ein Unwetter über Schollbrunn niederging, das Schäden an Wohnbebauung und Infrastruktur sowie beweglichen Sachen in Millionenhöhe verursacht hat.

Schnell war klar, dass die Sanierung der massiv beschädigten Talstraße nicht ohne Aufdimensionierung des Abwasser- bzw. Regenwasserkanals möglich ist. Außerdem musste man die Situation in der Gemeinde Neckargerach berücksichtigen, die vom Wasser aus Schollbrunn ebenfalls enorm betroffen war. Noch heute haben Anwohner die Bilder schwimmender Autos vor Augen und bangen bei jedem stärkeren Regen. Daher wurden ein Regenwasserkanal sowie ein Regenbecken mit einem Volumen von knapp 600 Kubikmetern vorgesehen, ließ Tino Schappacher die Anwesenden wissen. Er habe die Katzenpfad-Videos und -Fotos gesehen, die ihn sehr beeindruckt hätten. Auch deshalb sei er nach Schollbrunn gekommen, um beim offiziellen Spatenstich dabei zu sein. Alleine für die Baumaßnahmen zur Abwasserbeseitigung müsse die Gemeinde 3,3 Mio. Euro investieren. Davon habe das Land Baden-Württemberg jedoch den Löwenanteil in Höhe von 2,4 Millionen Euro (74 Prozent) übernommen.

Ohne diese Förderung sei es der Gemeinde nicht möglich gewesen, die Sanierung anzugehen. Denn neben den Kosten für die Abwasserbeseitigung müsse man auch die Straßenbaumaßnahmen mit weiteren knapp 2 Mio. Euro schultern, so Bürgermeister Haas zum Fördersatz. Hierfür erhalte man aus Mitteln für die "Entwicklung des Ländlichen Raums" (ELR) weitere 358.000 Euro, berichtete das Gemeindeoberhaupt. Hier war die Unterstützung von Minister Peter Hauk sehr hilfreich, der am Tag nach der Regenkatastrophe vor Ort war und sich von der Dringlichkeit der Investitionen überzeugt hatte, dankte Haas dem Landespolitiker. Die 74-prozentige Förderung aus dem Topf der Abwasserwirtschaft sei der höchste Fördersatz, den die Gemeinde Waldbrunn jemals erhalten habe, wusste der Bürgermeister weiter zu berichten.

Außerdem skizzierte er den Ablauf von 2014 bis zum Spatenstich. Nach den ersten Überlegungen wurden 2015 die genannten 50.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Diese Überlegungen wurden dann vom Starkregen im wahrsten Wortsinne weggespült. Nach Sichtung der Schäden und der Unterstützung der Bevölkerung fanden im darauffolgenden Juli erste Planungsgespräche statt.

Im Oktober 2016 schloss man sich dem Anliegen der Gemeinde Neckargerach an, eine Flussgebietsuntersuchung zu beauftragen. Ein bereits gestellter ELR-Antrag wurde daher zurückgezogen. Aufgrund der enormen Kosten, wollte der Gemeinderat in einer nicht-öffentlichen Klausursitzung über die Maßnahme Sanierung Talstraße/Rohlederstraße diskutieren, weshalb sich Ausschreibung und Ausführung weiter verzögerten.

Im März 2017 wurde dann noch ein "Allgemeiner Kanalisationsplan" (AKP) erstellt und die Siedlungsentwässerung geklärt. Im Mai 2017 wurde die Flussgebietsuntersuchung beauftragt, die im März 2018 dem Gemeinderat und den Bürgern präsentiert wurde. Bis dahin fanden Gespräche mit dem Regierungspräsidium sowie dem Landratsamt statt.

Am 19. März 2018 beschloss der Gemeinderat die Ausführungsplanung zu beauftragen und das Genehmigungsverfahren einzuleiten. Im Juni 2018 stellte man einen neuen ELR-Antrag, für den man den Zuwendungsbescheid in Höhe von 358.000 Euro erhielt. Nachdem dann im September der Zuwendungsbescheid der Abwasserwirtschaft eingegangen war, stand der Ausschreibung und Auftragsvergabe am 15. Oktober 2018 an die Firma HLT aus Neckargerach nichts mehr entgegen.

Abschließend ließ Bürgermeister Markus Haas die Anwesenden wissen, dass die Baumaßnahme voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sein wird. Er bat die Anwohner um Verständnis für die bauausführenden Mitarbeiter und wünschte einen fristgerechten und unfallfreien Verlauf. Mit dem Dank an Tino Schappacher für die Unterstützung und an Bernward Stiller, der als Anwohner seine Garage für einen Umtrunk bereitstellte, schloss Haas seine Ansprache und es wurde zur Tat geschritten.