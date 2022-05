Mannheim/Waldbrunn/Mosbach (fhs) Das Mannheimer Energieunternehmen MVV hat am Freitag beim Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises seinen bisherigen Windradpläne-Antrag zurückgezogen. Gleichzeitig kündigt die Firma an, im dritten Quartal einen neuen Antrag einzureichen: im Markgrafenwald zwischen Waldbrunn und Eberbach will das Unternehmen nun sieben statt bisher zwölf Windräder errichten.

Details folgen noch. Wenn der Antrag eingereicht ist, will MVV Energie auch vor Ort die Bürger informieren kommen. Dies erklärte auf Nachfrage Peter Weiss als Sprecher für die MVV nach Versand der Firmenmitteilung.

Das neue MVV-Vorhaben werde sich wesentlich von dem Projekt unterscheiden, das bereits 2012/2013 von der Markgrafenwald GbR initiiert und bei der Behörde beantragt wurde.

"Die heutigen Windräder sind noch mal deutlich leistungsfähiger im Vergleich zu der Technik von 2013. Die sieben neuen Windräder vom Typ Vestas V162 produzieren genauso viel Energie wie die zuvor geplanten zwölf Anlagen", sagt Ernst Kauder, Geschäftsführer MVV Windenergie GmbH.

Der Windpark Markgrafenwald werde etwa 33.000 Haushalte mit Energie versorgen können. Seit die MVV ursprünglich 2013 ihren Zwölf-Windräder-Antrag eingereicht und 2016 überarbeitet hatte, sei auch die kommunale Teilhabe am Ertrag von Rotoren gesetzlich neu geregelt worden.

Gemäß dem aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetz können Gemeinden über die so genannte Kommunalbeteiligung finanziell profitieren. MVV wolle den Standortgemeinden diese Abgabe in Höhe von 0,2 Cent je produzierter Kilowattstunde anbieten. Im Gegensatz zu anderen Gemeindeeinnahmen verblieben Erlöse dieser Kommunalbeteiligung unmittelbar im Gemeindehaushalt.

Die MVV prüfe für ihren neuen Sieben-Windräder-Antrag zudem auch Varianten von Bürgerbeteiligungen.

Das abgeänderte Projekt solle flächenschonend und unter Berücksichtigung vorhandener Infrastruktur umgesetzt werden. Die Planungen berücksichtigten die Vorgaben des in Aufstellung befindlichen Flächennutzungsplans im Verwaltungsverband Neckargerach-Waldbrunn, ebenso die des Flächennutzungsplanentwurfs im Gemeindeverwaltungsverband Eberbach-Schönbrunn.

Die sieben Windenergieanlagen halten laut MVV-Sprecher Peter Weiß den Mindestabstand von eintausend Metern zur Wohnhäusern ein. Geltende Richtwerte zum Immissionsschutz wolle man ebenso berücksichtigen wie die Empfehlungen hinsichtlich forst- und naturschutzrechtlicher Belange – in der MVV-Mitteilung gestern ist die Rede von "hochwertigen Biotopstrukturen".

Mit der Projektierung und dem Bau der Anlage werde das MVV-Tochterunternehmen juwi beauftragt.