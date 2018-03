Am 29. April wählen die Bürger der Stadt Oberzent neben ihrem Bürgermeister die Stadtverordnetenversammlung und insgesamt 13 Ortsbeiräte. Jetzt hat der Gemeindewahlausschuss die Bewerber zur Wahl zugelassen - sieben für den Bürgermeistersitz sowie 124 für die Stadtverordnetenversammlung im Beerfelder Oberzent-Rathaus am Metzkeil (Bild), und 160 für die 13 Ortsbeiräte. Foto: Felix Hüll

Von Felix Hüll

Oberzent. Erwartungsgemäß hat der Wahlausschuss der Stadt Oberzent unter Vorsitz von Gemeindewahlleiter Helmut Ulrich alle sieben eingegangenen Bewerbungen um das Amt des Bürgermeisters der neuen Stadt zugelassen. Zudem stellte der Wahlausschuss fest, dass nichts gegen die sechs Wahlvorschläge mit insgesamt 124 Kandidaten zur Stadtverordnetenversammlung spricht. Auch sie sind zur Wahl zugelassen, die für Sonntag, 29. April vorgesehen ist. Für die 13 zu wählenden Ortsbeiräte sind die jeweils einheitlichen Listen mit den alles zusammen genommen 160 Bewerbern aus unterschiedlichen politischen Lagern bestätigt worden.

Zur Bürgermeisterwahl werden die Wähler die Kandidaten von Platz Eins bis Platz Sieben auf dem Stimmzettel wie folgt vorfinden: Thomas Ihrig (SPD), Andreas Krauch (FDP), Oliver von Falkenburg (CDU), Thomas Väth (Bündnis 90/Die Grünen), Erik Kadesch, Claus Weyrauch (Überparteiliche Wählergemeinschaft Oberzent ÜWO) und Christian Kehrer.

Zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung (StaVo) der Fusionsstadt aus Beerfelden, Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal und gibt es folgende zugelassenen sechs Wahlvorschläge: CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke, FDP und Überparteiliche Wählergemeinschaft Oberzent (ÜWO).

Aus dem Verbreitungsgebiet unserer Zeitung kandidieren folgende Bewerber auf den StaVo-Listen (Eintrag nach alphabetischer Reihenfolge der Orte sowie der Bewerbernachnamen in der vom Wahlausschuss festgelegte Abfolge der Listen):

> aus Finkenbach Martin Menges (CDU), Alexander Link (SPD), Walter Braner (B90/Gr),

> Aus Gammelsbach Ronald Autenrieth (SPD), Lothar Denniger und Frank Leutz (FDP), Konrad Helm, Klaus-Peter Seeh und Horst Stellwag (alle drei ÜWO),

> Aus Hinterbach Rolf Kischkel (B90/Gr), Rainer Flick (ÜWO),

> Aus Kailbach Marianne Haas, Thomas Ihrig und Ingrid Krieger (alle drei SPD), Markus Schwarzer (beide B90/Gr),

> Aus Kortelshütte Frank Knecht und Dieter Scheuing (beide CDU), Brigitte Heckmann (SPD), Tobias Stadler (ÜWO),

> Aus Ober-Hainbrunn Wilfried Friedrich und Alexander Ihrig (beide ÜWO),

> Aus Olfen Pascal Frindt (SPD), Carmen und Viktor Kellermann sowie Stefan Rossbach (alle drei B90/Gr), Ingrid Meidinger (FDP)

> Aus Rothenberg Roland Schaller (CDU), Anja und Malte Hinrichs sowie Thomas Wilcke (alle drei SPD), Dr. André Assmann, Lennart Alexander Beisel, Karlheinz Braun, Klaus Bulling, Dominik Foshag, Luis Uhrig und Claus Weyrauch, (alle sieben ÜWO),

> Aus Ober- und Unter-Sensbach Irene und Oliver von Falkenburg (beide CDU), Meinolf Heptner, Heiko Holschuh und Achim Siefert (alle drei ÜWO),

> Aus Schöllenbach Rudolf Brandel, Marcel Gerling, Jutta Ihrig, Manfred Siefert und Harald Vay, (alle fünf SPD), Harald Diegelmann (Die Linke).

In der Stadt Oberzent gibt es künftig 13 Ortsbeiräte. Wie bislang schon in der Stadt Beerfelden haben sich die Kandidaten in den Ortschaften jeweils alle gemeinsam auf nur einem Wahlvorschlag versammelt, da es ihnen auf Ortsebene nicht um Parteipolitik gehe, so Wahlleiter Ulrich.

Die Namen der Bewerber stehen in der Abfolge, wie sie auch auf dem Stimmzettel aufgeführt werden:

Für den > Ortsbeirat Finkenbach-Hinterbach-Raubach steht auf dem Wahlvorschlag der Wählergemeinschaft der drei Ortschaften: Walter Braner, Rainer Flick, Thomas Frisch, Christa Helm, Detlev Honnen, Hans Heinz Keursten, Rolf Kischkel, Petra und Volker Klein, Patrick Löffler, Daniel Ludebühl, Martin Menges, Christian Niesen, Holger Schäfer, Jens Schindler und Rüdiger Seip, Auf dem Wahlvorschlag der Wählergruppe > Gammelsbach kandidieren für den Ortsbeirat: Sascha Denninger, Nico Mann, Irene Schmidt, Heike Gebhardt, Uta Bohländer, Silke Deutsch, Vanessa Hartmann, Heinz Keßler, Siegbert Schmitt, Werner Riesinger, Heidrun Buchert-Axmann, Gerhard Reinschild, Gerhard Ulrich, Heinrich Roth und Konrad Helm.

Bei der Wählergemeinschaft > Hesseneck sieht die Ortsbeiratswahlliste wie folgt aus: Rudolf Brandel, Uli Breunig, Harald Diegelmann, Lydia Hummel, Detlef Kuhn,Torsten Laqua, Nico Lehr,Martin Pollak, Manuel Scheuermann und Markus Schwarzer.

Für den > Ortsbeirat Kortelshütte kandidieren als Wählergemeinschaft-Liste: Doris Beisel, Anja Bißdorf, Dr. Andrea Edel, Maurice Fink, Felix und Heike Götz, Manuel Heiß, Ralph Hellinger-Strauß, Heiko Plank, Tobias Stadler, Tina Uhrig, Sandra Wien,

Für > Ober-Hainbrunn gibt es die Wählergemeinschafts-Liste mit Dennis Bitsch, Marleen Friedrich, Andreas Georg, Stefan Hofmann, Diana Kasper, Walter Löw, Sabine Michel, Frank Rotsch, Jochen und Miriam Sauter, Cornelia und Thomas Vogt.

Die Wählergruppe > Olfen präsentiert für den Ortsbeirat: Pascal Frindt, Sebastian Heilmann, Lena Lilienthal, Ingrid Meidinger, Gertrud Rossbach-Platt, Waltraud Schnur und Hans Siebert.

In > Rothenberg stellt die Wählergemeinschaft für die Wahl zum Ortsbeirat Rothenberg auf: Jens und Werner Beisel, Oliver Fink, André und Dominik, Foshag, Marco Johe, Irmgard Neuer, Jürgen Sauer, Dr. Horst Schwinn, Tom und Willy Siefert sowie Peter Uhrig.

Die Freie Wählergemeinschaft > Sensbachtal hat folgenden Wahlvorschlag zum Besetzen des Ortsbeirats: Michael Daub, Martin Dinnebier, Detlef Duschek, Elke Grüner, Jutta Haas, Manfred Heiss, Thomas Henrich, Franziska Johe, Tobias Kuhlmann, Tobias Leiß, Martin Maier, Herbert Obenauer, Egon Scheuermann, Karin Scior, Achim Siefert und Oliver von Falkenburg.