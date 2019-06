Schönbrunn. (fhs) Noch in diesem Sommer soll die Münchner Firma "The Cloud Networks Germany GmbH" mit dem Aufbau eines kabellosen (WiFi-)Netzwerks in allen Ortsteilen beginnen. Der Gemeinderat hat einstimmig dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung mit dem Anbieter zugestimmt, die vorerst eine Laufzeit von drei Jahren hat.

"Ich denke, dass das jetzt zügig geht", erklärte Bürgermeister Jan Frey zum Aufbaubeginn. Rätin Dr. Daniela Schröder (Freie Wähler) dankte ihrem Allemühler Fraktionskollegen Alexander Wäsch für sein sachkundiges Engagement.

Wie berichtet hatte der Gemeinderat im März ein Angebot der EnBW Energie Gmbh BW AG wegen dessen zu hoher Kosten nicht annehmen können. Er beauftragte damals die Verwaltung, Vergleichsangebote einzuholen. Das Installationspaket hätte den 15.000 Euro Betrag ausgemacht, den Schönbrunn im EU-Wettbewerb dafür gewann, hätte aber jährliche Zusatzkosten in Höhe von 10.248 Euro mit sich gebracht, die im Haushalt nicht eingeplant sind und als außerplanmäßige Ausgabe hätten aufgenommen werden müssen.

Nach der jetzt vorgelegten Aufstellung entstehen der Gemeinde einmal 1785 Euro Installationskosten und 499,80 Euro beim laufenden Jahresbetrieb. Wenn Schönbrunn sich entscheidet, den Vertrag über die drei Jahre hinaus zu verlängern, wäre mit jährlich 5964 Euro Kosten zu kalkulieren.

Dafür erhält die Gemeinde Einwahlmöglichkeiten für mobile Datenendgeräte (Hotspots) für draußen (Outdoor Acces-Point OAP) wie in Gebäuden (Indoor - IAP) in Allemühl (IAP Alte Schule/ OAP Dorfplatz), in Haag (IAP Raingartenhalle/OAP Backhaus) in Moosbrunn (IAP Altes Rathaus, OAP Sportplatz), in Schönbrunn (OAP Bürgersaal) und in Schwanheim (IAP Dorfgemeinschaftshaus/OAP Dorfplatz).

Der Beschluss sieht vor, dass nach Ablauf von zwei Betriebsjahren der Gemeinderat fristgerecht vorab über eventuelle Änderungswünsche und eine Vertragslaufzeitverlängerung entscheidet. Frey erwähnte zudem, dass mittlerweile alle Ortsteile kupferkabelgebunden mit schnellem Internet versorgt sind: "Alle KVZ (Kabelverteilzentren) sind erschlossen."

Rat Volker Wesch (FW) erfuhr von Frey, dass die Firma in Rheinland-Pfalz flächendeckend für Gemeinden WiFi einrichte. Rat Sascha Babovic (FW) war die Zusicherung wichtig, dass man in zwei Jahren alle Optionen offenhabe, etwa Standorte zu variieren oder den Vertrag zu kündigen. Frey bejahte. Für Alexander Wäsch ist wichtig, dass die Bürger das Angebot jetzt auch nutzen.