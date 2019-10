Von Elisabeth Murr-Brück

Eberbach. "Ja, manchmal hab ich Schiss", sagt Bernhard Rumstadt, vorher, zu Hause, nicht mehr, wenn er dort ist. Seit 17 Jahren fliegt der Chefarzt der chirurgischen Abteilung am Diakoniekrankenhaus Freiburg in seiner Freizeit mit einem Team von ehrenamtlichen Helfern nach Burkina Faso.

Dort operiert er Menschen, die sonst keine Hilfe erhalten würden. Er befreit sie von jahrelangen Schmerzen, Behinderungen, gesellschaftlicher Ausgrenzung, rettet Leben. Wer sich in dem westafrikanischen Land operieren lässt, muss sich das leisten können: 150 bis 2000 Euro bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von zehn Euro.

Alles, was für den Eingriff benötigt wird, bis hin zum Material für die Naht müssen die Patienten vorher in der Apotheke kaufen, dadurch unterbleiben oft sogar Not-Kaiserschnitte, erzählt Rumstadt. Der gebürtige Eberbacher wird in seinem Engagement von der Kreativwerkstatt unterstützt, auf Einladung der katholischen Frauengemeinschaft ist er am Freitagabend ins Pfarrheim in der Feuergrabengasse gekommen, "um zu zeigen, was mit dem Geld gemacht wird"; Spenden kommen ohne jeden Abzug dem von ihm gegründete Verein "Operieren in Afrika" zugute.

Im Rahmen medizinischer Hilfsprogramme spielen chirurgische Eingriffe eine untergeordnete Rolle, sagt er. Dabei sterben jedes Jahr 17 Millionen Menschen wegen nicht oder unzureichend durchgeführten Operationen, "das sind mehr als durch HIV, Tuberkulose und Malaria zusammen"; 75 Prozent aller Operationen erhält das reichste Drittel der Menschen, für das ärmste Drittel sind es grade drei bis sechs Prozent. Burkina Faso zählt zu den zehn ärmsten Länder der Welt, der Anteil der Analphabeten beträgt bei Männern 82, bei Frauen über 90 Prozent, die Säuglingssterblichkeit ist enorm hoch.

"Unvorstellbar primitive Zustände" fand das Medizin-Team beim ersten Besuch vor. Die Anreise über ein ausgetrocknetes Flussbett, weil es so etwas wie Straßen überhaupt nicht gab, im Distrikt-Krankenhaus von Sedogo kaum Geräte, kein Narkoseapparat, Instrumente wurden grade mal mit Omo abgewaschen. Die Ärzte bekamen nach dem Studium einen Drei-Monats-Crashkurs in den wichtigsten Fächern und mussten dann sehen, wie sie zurechtkamen.

Rumstadt und sein Team operieren im Akkord bei tropischen Temperaturen an die 400 Patienten, die seit Monaten oder schon seit Jahren leiden. Schon ein kleiner Eingriff kann das Leben ganzer Familien verändern wie bei Kindern, die mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte geboren werden; sie gelten als vom Teufel gezeichnet, wenn man sie nicht gleich tötet, werden sie versteckt und dürfen das Haus nicht verlassen.

Bei jedem neuen Besuch bringen Rumstadt und sein Team Material mit, in Deutschland ausrangierte Geräte und Betten werden mit Containern verschifft, sie schulen einheimische Ärzte und Pflegekräfte. Im Laufe der Jahre verbessert sich die Ausstattung, Hygienestandards werden eingeführt, Professor Rumstadt gelingt es, einen aus Burkina Faso stammenden Star-Architekten für den Aufbau einer chirurgischen Klinik zu gewinnen, luftgekühlt, mit Solarenergie und Zisternen entsteht eines der besten Krankenhäuser in der Region Westafrika.

Es folgt eine Klinik für Geburtshilfe und ein Schulprojekt, in dem 450 Kinder Unterricht und ein Mittagessen bekommen. Über ein Patenschaftsprogramm (für monatlich 12,50 Euro) wird für elternlose oder hilfsbedürftige Kinder Kleidung und Schulbildung finanziert: "Bildung ist der Schlüssel zu einer umfassenden Verbesserung".

Natürlich bleiben auch Rückschläge nicht aus, alle Hilfsorganisationen müssen damit leben, sagt Rumstadt; Denkweisen und Gewohnheiten von Industrienationen kollidieren manchmal mit Verhaltensweisen, die sich unter ganz anderen Lebensbedingungen entwickelt haben. Vieles in Burkina Faso hat sich seit dem Regierungswechsel 2015 verbessert und damit auch die Arbeitsbedingungen für den Verein.

Mit 500 Euro, überreicht von Gertraud Lenz und Erika Hils (v.l.) unterstützt die Katholische Frauengemeinschaft Eberbach den Verein "Operieren in Afrika", gegründet von Professor Dr. Bernhard Rumstadt. Foto: Elisabeth Murr-Brück

Aber die Welt ist nicht sicherer geworden, die Grenze zu Nigeria mit seinen Terrorgruppen ist grade drei Autostunden entfernt. Aber wenn Rumstadt wieder vor Ort ist, sind alle Bedenken weg, auch die Angst. Er sieht, was er bewirkt und er sieht es als "gelebte Völkerverständigung".

Mit großer Anteilnahme begleitet die Katholische Frauengemeinschaft seine Arbeit; "Nicht nur im Gebet", sagt Erika Hils, die Moderatorin des Abends, mit Gertraud Lenz vom Leitungsteam überreicht sie einen Spendenscheck über 500 Euro.