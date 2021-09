Um die 60 Bürger kamen am Montag zur Versammlung, zu der Bürgermeister Peter Reichert eingeladen hatte und die unter freiem Himmel am Parkplatz im Mitteldorf stattfand. Foto: Marcus Deschner

Von Marcus Deschner

Brombach. Große Resonanz auf die Einladung zur Bürgerversammlung mit Bürgermeister Peter Reichert in Brombach: Rund 60 Einwohner erschienen am Montagabend am Parkplatz im Mitteldorf, um mit dem Stadtoberhaupt sowie Verwaltungsmitarbeitern eine ganze Reihe von Themen zu besprechen. Ganz oben auf der Liste stand dabei die Erneuerung des maroden Gemeindeverbindungswegs nach Heddesbach, auf die man im Ortsteil seit rund vier Jahrzehnten wartet.

Das Thema sei auch "von politischer Brisanz im Kreistag" gewesen, informierte Reichert. Das Projekt biege langsam in die Zielgerade ein, erläuterte Andreas Neubert, Leiter des Amtes für Flurneuordnung in Sinsheim. Wobei sich das Verfahren schwieriger gestalte, als man ursprünglich angenommen habe. Zwar bewege man sich beim Trassenverlauf hauptsächlich auf vorhandenem Terrain. Dennoch müsse man in manchen Kurven und an Böschungsstellen in die Landschaft eingreifen, was naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen erforderlich mache. Und die gingen halt mit langwierigen Anhörungen einher, um die Genehmigung zu erhalten.

Der marode Gemeindeverbindungsweg stand ganz oben auf der Liste der Bürger. Foto: Deschner

Nach Auslage der Pläne seien aber keine Einwendungen eingegangen. Jetzt müssten noch die Träger öffentlicher Belange ihre Stellungnahmen abgeben. Anfang Oktober könne man die Maßnahme dann voraussichtlich öffentlich ausschreiben, wagte Neubert einen Ausblick. "Dieses Jahr werden aber keine Bagger mehr anrollen", schränkte er gleichzeitig ein. Das habe unter anderem naturschutzrechtliche Gründe. Laufe alles nach Plan, sei der Baustart im April kommenden Jahres. Der Fachmann rechnet mit einer Bauzeit von etwa fünf Monaten. Wenn der "neue" Gemeindeverbindungsweg dann freigegeben ist, kann endlich auch die Straße bis zum Brombacher Wasser saniert werden.

Über deren desolaten Zustand klagten bei der Versammlung mehrere Bürger. Allerdings, so Neubert, sei dafür hauptsächlich der Kreis Bergstraße zuständig. Die Straßensanierung unter Vollsperrung könne im Jahr 2023 erfolgen. 2024 sollten auch die Straßensanierungen bis zum Feuerwehrhaus und Ortsausgang Buskopf fertig sein, ergänzte Bauamtsleiter Detlef Kermbach zur weiteren Vorgehensweise.

Christiane Seisler vom städtischen Tiefbauamt erläuterte, dass der weit oberhalb von Brombach gelegene Sportplatz eine Stromversorgung erhalten soll. Dazu müsse eine etwa 300 Meter lange Leitungstrasse verlegt werden. Man habe beim zuständigen hessischen Stromversorger bereits einen Antrag zu der Maßnahme gestellt, bislang jedoch noch keine Antwort erhalten. Allerdings finde nächste Woche ein Vor-Ort-Termin statt. Verschiedene Arbeiten seien in nächster Zeit auch auf dem Friedhof geplant, berichtete Seisler. So soll kommendes Jahr eine "abgängige" Hecke durch einen Doppel-Stabmattenzaun ersetzt werden. Nach Ablauf der Ruhezeit von zwei Gräbern soll mittig ein Weg angelegt werden. Zudem ist die Pflanzung einer Trauerbirke im kommenden Frühjahr vorgesehen. "An der Kapelle ist nichts geplant", gab sie Auskunft auf die Frage einer Frau, die anmerkte, "dass die Toiletten eine Renovierung mal nötig hätten". Laut Peter Reichert sollen ab kommendem Jahr auf dem Brombacher Friedhof auch Urnenbestattungen in einem Gemeinschaftsgrab möglich sein.

Daniel Rupp von den Städtischen Diensten Eberbach (vormals Stadtwerke) machte Angaben zur zweiten Quellsanierung. Anfang Oktober wolle man an den Quellen mit Rodungsarbeiten beginnen, dann Schürfschlitze in den Boden einbringen. Eventuell könne auch eine dritte Quelle neu gefasst werden. Nach Durchführung der Maßnahmen sei geplant, die Chlorung des Wassers auszusetzen. "Wir wollen die Brombacher Wasserversorgung langfristig sichern", betonte Rupp.