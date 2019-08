3. September 2009. In einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Waldbrunner Straße brennt es; rund 100 Feuerwehrleute sind vormittags im Einsatz. Archivfotos: Martina Birkelbach

Von Martina Birkelbach

Eberbach-Unterdielbach. Es ist Freitag, 3. September, im Jahr 2009. Rund 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Eberbach, Waldbrunn und den Ortsteilen sind über vier Stunden mit dem Löschen eines Brandes beschäftigt, der in einem landwirtschaftlichen Gebäude in der Waldbrunner Straße ausgebrochen ist. Rund 1000 gepresste Heuballen waren in der Scheune gelagert.

Dazu einige landwirtschaftliche Geräte und eine Pferdekutsche. Kurz nach Eintreffen der Feuerwehr am späten Vormittag stürzt der Dachvorsprung des lichterloh brennenden Gebäudes auf die Straße; ein Giebel droht auf ein Nachbarhaus zu stürzen; unter der Hitze barsten sogar die Mauern.

Die teilweise noch brennenden Heuballen werden mit einem Laster und Traktoren auf eine Wiese transportiert und gelöscht. Bis nach 16 Uhr sind die mit 16 Einsatzfahrzeugen angerückten Feuerwehrleute damit beschäftigt, den Brand zu löschen; die Aufräum- und Nachlöscharbeiten dauern bis in den späten Abend hinein.

Außer den Grundmauern ist von der Scheune nichts mehr übrig. Teile, wie der Giebel, wurden bereits während der Löscharbeiten mit einem Bagger und einem Rückeschlepper abgeräumt; der Bau wurde komplett abgetragen. Den Sachschaden schätzte die Polizei zu diesem Zeitpunkt auf rund 250.000 Euro; Brandursache war nach damaligen Ermittlungen wohl ein technischer Defekt.