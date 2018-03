> Schulwegunfall : Am 8. November 2017 prallte ein achtjähriges Mädchen mit dem Fahrrad auf dem abschüssigen Kirchenweg wegen defekter Bremsen auf einen geparkten Pkw. Das Mädchen brach sich das Handgelenk und kam zur Operation in eine Ludwigshafener Klinik.

Hintergrund Unfälle in Eberbach

> Der folgenschwerste Motorradunfall 2017 war am 15. Juli: In der Bahnunterführung kurz hinter Gaimühle stieß ein Biker aus einer ganzen Gruppe Motorradfahrer frontal mit dem Wagen eines Pkw-Fahrers zusammen. Ein dem Pkw folgender Motorradfahrer stürzte an der Unfallstelle. Beide Biker kamen ins Krankenhaus. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf 23.600 Euro. Allein am letzten Juli-Wochenende hatten Polizisten des Reviers Eberbach zu drei Motorradunfällen auszurücken.

> Ein gebrochenes Schlüsselbein und 2000 Euro Sachschaden hatte ein Motorradfahrer zu verbuchen, der am 29. Juli auf der Kreisstraße K 4105 in einer Linkskurve die Kontrolle über seine "Royal Enfield" verlor und stürzte. Die Fraktur musste er im Krankenhaus behandeln lassen.

> Einen Finger brach sich der Fahrer einer Harley-Davidson-Maschine, als er bei einem Unfall am Abend des 29. Juli von der Kreisstraße K 4104 in die Landesstraße L 595 einbog, dabei mit einem Auto zusammen stieß und stürzte. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen lag bei ca. 9.000 Euro.

> Tankstellenbedienstete als Helferin: Weil sie Anfang Juli einen betrunkenen Rollerfahrer festhielt, verständige die Tankstellenmitarbeiterin die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Mann aber doch weggefahren. Der nach kurzer Zeit ausfindig Gemachte bestritt mehrfach, überhaupt an der Tanke gewesen zu sein. Die Angestellte identifizierte ihn aber eindeutig. Eine Alkoholüberprüfung ergab den Wert von 1,58 Promille. Es folgten die Blutprobe sowie die Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

