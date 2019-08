Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Gut gemeint ist das Projekt ja, das die Metropolregion Rhein-Neckar dieser Tage für Radfahrer auch in Eberbach umgesetzt hat. Da wurden an markanten Straßenkreuzungen etliche Schilder montiert, die Radlern im Gebiet der "Kurpfalzachse" die Wege zu anderen Orten inklusive Entfernungsangabe weisen.

So auch am Kreisel an der Neckarbrücke. Dort zeigen die Schilder in grüner Schrift auf weißem Grund an, wie man nach Heidelberg, Mosbach, Schönbrunn kommt. Und auch nach "Hirschborn". Aha, wer das noch nicht gehört hat, sollte sich schnell im Netz schlau machen.

Dort erfährt man, dass es tatsächlich eine Straße "Im Hirschborn" in Simmertal/Rheinland-Pfalz gibt. Ebenso in Losheim am See. Beide Örtlichkeiten dürften aber schon etwas weiter entfernt sein als die angegebenen elf Kilometer.

Das "H" mit dem "B" verwechselt haben die Schilderhersteller auch auf der Tafel nach der Neckarbrücke, von Neckarwimmersbach aus kommend in Richtung Stadt/Bundesstraße B37 und damit eine gewisse Konsequenz bewiesen. Inzwischen hat auch die Stadt Eberbach einen Hinweis darauf angebracht, wie man abseits der Bundesstraße B37 auf dem Neckartal-Radweg zur korrekt geschriebenen hessischen Nachbarin kommt.