Von Martina Birkelbach

Eberbach/Hirschhorn. Zur Vorstellung der Ergebnisse im neugefassten "Informationsblatt für Umzugsteilnehmer bei Brauchtumsveranstaltungen im Neckar-Odenwald-Kreis" luden kürzlich Landrat Achim Brötel und Narrenringpräsident Stefan Schulz nach Heidersbach ein. Voran ging es in dieser Infoveranstaltung um die Reduzierung der Wagenbegleiter. Die behördlich geforderte Anzahl von zehn Personen sorgte in der Vergangenheit für viel Unmut, da sie viele Vereine und Gruppen an ihre personellen Grenzen brachte.

Nun gibt es neue "Eckpunkte" und die Anzahl der Wagenbegleiter kann bis auf vier Personen reduziert werden. Die Neuregelungen enthalten unter anderem auch die Bitte, freiwillig auf Wurfmaterial (Gutsel) zu verzichten oder dieses gezielt durch die Fußgruppen verteilen zu lassen. "Wir können uns so zum Vorreiter einer allgemeinen Entwicklung machen", warb der Landrat.

Wir haben mit Udo Geilsdörfer, Präsident der den Eberbach Fastnachtsumzug veranstaltenden KG Kuckuck und mit Klaus-Jürgen Ehret, Vorsitzender und Präsident der Hirschhorner Ritter, die den Hirschhorner Umzug organisieren, über Wagenbegleiter und Wurfmaterial im Rhein-Neckar-Kreis und in Hessen gesprochen.

Wie viele Wagenbegleiter sind in Eberbach/Hirschhorn nötig und wer legt diese Anzahl fest?

Udo Geilsdörfer, Eberbach. Foto: mabi

Udo Geilsdörfer: Wir orientieren uns an der Handreichung der Stadt Ludwigshafen für die Durchführung von Umzügen im Rahmen von Brauchtumsveranstaltungen. So ist das mit allen Verantwortlichen besprochen. So wird das allen Zugteilnehmern auch mitgeteilt. Es wird für alle Zugfahrzeuge und Anhänger grundsätzlich eine Verkleidung gefordert, die höchstens 30 Zentimeter über dem Boden endet. Ordneranzahl: PKW ohne Anhänger: rechts und links jeweils ein Ordner; Traktoren ohne Anhänger und alle anderen Fahrzeuge: rechts und links jeweils zwei Ordner; Fahrzeugkombinationen (Traktor und Anhänger): rechts und links jeweils drei Ordner; bei unverkleideten Traktoren mit Anhängern: rechts und links jeweils vier Ordner. Die Ordner sollen auch als solche zu erkennen sein (evtl. Armbinde, Signaljacke…).

Klaus-Jürgen Ehret: Wir geben in unseren Umzugsrichtlinien je einen Begleiter an den vier Eckpunkten (Rädern) eines Wagens an.

Gab es da schon Unmut?

Geilsdörfer: Hier gab es nie Unmut, da es selbstverständlich ist, alles für die Sicherheit notwendige zu tun.

Ehret: Die Teilnehmer folgen in der Regel unseren Anweisungen, die bereits seit einigen Jahren bestehen. Unmut konnten wir bisher nicht feststellen. Unsere eigenen Wagenbegleiter fungieren auch gelegentlich als "Übergabestation" von Wurfmaterial an Gäste des Zuges.

Wie sieht es in Eberbach/Hirschhorn mit dem Wurfmaterial aus? Wird es mehr von den Wagen geworfen oder von den Fußgruppen verteilt und welche Anweisungen gibt es?

Geilsdörfer: Ganz klar werden mehr Gutsel von den Wagen geworfen, da man darauf einfach mehr Gutsel mitführen kann. Anweisungen bezüglich des Werfens gibt es keine. Es wird auch nie gezielt und mit Krafteinsatz geworfen, da das karnevalistische Gutselwerfen eher einem Verteilen gleicht.

Klaus-Jürgen Ehret, Hirschhorn. Foto: privat

Ehret: Erfahrungsgemäß kommt von einem Wagen mehr Wurfmaterial zur Verteilung, weil dort eine größere Lagermöglichkeit besteht. Wir empfehlen die Gegenstände seitlich, möglichst weit von den Wagen wegzuwerfen und schwere Materialien direkt auszuhändigen, soweit die Örtlichkeit dies zulässt. An besonderen Engstellen trennen wir den Zug durch Gitter vom Publikum. Wir weisen auch bei den jährlichen Umzugsteilnehmertreffen ausdrücklich darauf hin, kein Wurfmaterial vor die Wagen und/oder Räder zu werfen.

Wie wichtig ist das Wurfmaterial für den Eberbacher/Hirschhorner Umzug?

Geilsdörfer: Das Verteilen von Wurfmaterialien ist beim Eberbacher Fastnachtsumzug traditionell und historisch belegt. So ist Folgendes aus den Archivunterlagen zu erfahren: 1491: Aus einer Stadtrechnung geht hervor, dass "jungen Knaben" für die Darbietung eines Fastnachtsreigens Geld, Nüsse und Wein gegeben wurden. 1629: Bei dem Umtrunk werden "Fassenachtküchlein" ausgeteilt, der Schultheiß beleidigt dabei die Ratsherren als "Speyvögell", worauf der Rat beschließt, keinen Umtrunk mehr abzuhalten. 1861: Das Gründungsjahr der KG Kuckuck – Der "fröhliche Eberbacher Carnevals-Verein" stellt auf einem Plakat sein Programm "im ersten Jahr der auch hier erwachten Narrheit" vor. Wie in den rheinischen Hochburgen wird das närrische Treiben unter ein Motto gestellt, eine "unüberwindliche und siegesbewusste "Ranzen-Garde" wird gebildet, die auf dem Leopoldsplatz ein Lager bezieht. Dort beginnt am Sonntag die "ungeheure Kappen- und Narrenfahrt" durch die Stadt. Am Montag folgt der "Hauptzug" durch die Stadt mit dem Narrengeneral Hans von Velten hoch zu Roß. Am Abend laden die Narren zu einem Maskenball ein, und am "tollen Dienstag" folgt die Straßenfastnacht. Das Verteilen von Wurfmaterialien gehört zu unserem Fastnachtsumzug traditionell dazu und ist auch nicht weg zu denken.

Ehret: Wurfmaterial hat eine lange Tradition beim Fastnachtsumzug der Hirschhorner Ritter, den wir als satzungsgemäßes Ziel bereits seit 1968 in alleiniger Regie veranstalten.

Was halten Sie von der Bitte des Landrats Brötel, freiwillig auf Wurfmaterial zu verzichten? Könnten Sie sich für Eberbach/Hirschhorn vorstellen, die Umzüge ganz ohne Wurfmaterial zu veranstalten?

Geilsdörfer: Was werfen die denn im Neckar-Odenwald-Kreis? Ich möchte das nicht verunglimpfen, aber als Gefahrenquellen kann ich die Gutsel, die bei der KG Kuckuck unter das närrische Volk verteilt werden, nicht ausmachen. Wir achten beim Einkauf der Wurfmaterialien schon darauf, wie diese verpackt sind. Hier wird vor allem darauf geachtet, dass die Wurfmaterialien weich und wetterfest verpackt sind. So haben wir in diesem Jahr kleine Beutelchen Lachgummies und die begehrten Chipstüten als Wurfmaterialien bestellt.Sicherheit steht immer an erster Stelle. Ein Fastnachtsumzug ohne Wurfmaterialien kann ich mir im Moment nicht vorstellen.

Ehret: Da der Umzug auf hessischem Boden stattfindet, waren die Hirschhorner Ritter nicht zu der Infoveranstaltung geladen. Ich kenne auch den genauen Inhalt des Informationsblattes von Landrat Brötel und seine Motivation für die Bitte, auf Wurfmaterial zu verzichten, nicht. Seit einigen Jahren stellen wir mehr und mehr auf hochwertigere Wurfmaterialien und "Volumenprodukte" wie Popcorn oder Chips um, die Gewicht und Verletzungsgefahr reduzieren. Das Wurfmaterial bekommt so eine höhere Qualität und es bleibt weniger ungenutzt auf den Straßen liegen. Süßigkeiten sind meines Erachtens fest mit der Fastnacht verbunden und stellen auch einen Anreiz dar, die Veranstaltung zu besuchen. Nein, ich kann mir keinen Umzug in Hirschhorn ohne Wurfmaterial vorstellen.

Wie viele Bonbons und Gutsel wurden für die Umzüge im Februar bestellt?

Geilsdörfer: Es wurden etwa 1,7 Tonnen Lachgummies bestellt und 90 Kartons á 20 Tütchen Kartoffelchips.

Ehret: Die Hirschhorner Ritter bringen bei den Umzügen in etwa eine Tonne Wurfmaterial unter’s Volk. Welche Menge die einzelnen Zugnummern noch beisteuern, liegt im Bereich der Spekulation.

Gab es in Eberbach/Hirschhorn jemals Unfälle aufgrund der zu geringen Anzahl an Wagenbegleitern oder im Zusammenhang mit Wurfmaterial?

Geilsdörfer: Nein, da ist mir nichts bekannt.

Ehret: Unfälle im Zusammenhang mit fehlenden Wagenbegleitern und Wurfmaterial sind mir nicht bekannt.

Was können die närrischen Zuschauer tun, um Unfälle zu vermeiden?

Geilsdörfer: Wir arbeiten bei der Absicherung des Eberbacher Fastnachtsumzugs eng mit den Sicherheitskräften von Polizei, THW und Rotes Kreuz zusammen. Wenn die Zuschauer sich an die Anweisungen der Sicherheitskräfte halten und hinter den aufgestellten Absperrungen zurückbleiben, dann wird das wieder ein toller Umzug durch unser schönes Eberbach

Ehret: Zuschauer können helfen Unfälle zu vermeiden, in dem sie den Anordnungen der Ordner und des Sicherheitspersonals Folge leisten und beispielsweise keine Kinder über die Absperrungen heben, die dann zwischen den Wagen Wurfmaterial einsammeln. Der Umzug ist in Hirschhorn entlang des gesamten Weges bei Teilnehmern und Gästen von der Stadtverwaltung als glasfreie Veranstaltung deklariert. Leider stellen wir oftmals fest, dass Zuschauer Glasgebinde zu der Veranstaltung mitbringen, die anschließend achtlos weggeworfen werden. Besonders kleine Glasgebinde im Bereich von 2 cl Inhalt werden regelrecht zu einem Geschoss, wenn ein Fahrzeugreifen sie touchiert. Hier können Zuschauer Verantwortung zur Vermeidung von Unfällen übernehmen.