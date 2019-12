Von Marcus Deschner

Hirschhorn. Wieder einmal ging’s in der jüngsten Sitzung der Stadtverordneten um den Standesamtsbezirk Hessisches Neckartal, den Hirschhorn mit der Nachbarstadt Neckarsteinach unterhält. Dabei geht es um nicht wenig Geld. Und einmal mehr wurde in der langwierigen Diskussion deutlich, dass es mit der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) der beiden hessischen Exklaven wahrscheinlich nie so recht klappen wird.

Bürgermeister Oliver Berthold erläuterte chronologisch den Sachstandsbericht. Zwar arbeitet man auf diesem Gebiet seit dem Jahr 2003 zusammen, einen offiziellen Vertrag dazu gibt’s aber bis heute nicht. Wenngleich das Regierungspräsidium Darmstadt den Hirschhorner Magistrat zur eventuellen "Trennung" des gemeinsamen Standesamtsbezirks Bertholds Angaben zufolge etwas anders informierte.

Grundsätzlich gebe es dazu keine gesetzlichen Vorgaben, wurde von dort erklärt. "Rein rechtlich liegt hier natürlich ein Vertrag vor, der allerdings nicht schriftlich fixiert wurde", heißt es. Leider gebe es deshalb auch keine Grundlagen für eine ordnungsgemäße Trennung. Und weiter: "Im Prinzip würde ich sagen, wenn die Stadtverordneten-Versammlungen einen Beschluss zur Zusammenarbeit gemacht haben, sollte auch eine Trennung auf diesem Wege erfolgen", empfiehlt der RP-Sachbearbeiter. Allerdings gehe eine solche Trennung nur einvernehmlich und vertraglich geregelt. Schließlich muss auch eine von beiden Parteien die vorhandenen Akten über recht lange Zeit aufbewahren.

Immerhin, so Oliver Berthold, habe man einen Vertragsentwurf erstellt, der Ende September bei der Stadt Neckarsteinach vorgestellt worden sei. Den Entwurf dieser öffentlich-rechtlichen Vereinbarung habe der Neckarsteinacher Magistrat im Oktober ohne Begründung abgelehnt und gleichzeitig eine Rechnung für Trauungen im Jahr 2018 mitgeschickt. Wenige Tage später habe er seinen Neckarsteinacher Amtskollegen um Korrektur der angeforderten Kosten für dortige Trauungen gebeten. Trotz nochmaliger Anmahnung Anfang November habe man bis zur Stavo-Sitzung von dort noch keine Antwort erhalten, war Berthold enttäuscht.

Und viel Geld für Hirschhorn steht noch offen. Denn das Jahr 2018 ist noch nicht abgerechnet. Ganz zu schweigen vom zu Ende gehenden Jahr 2019. Wie Lothar Zink von der Finanzverwaltung berichtete, stehe für 2018 noch ein Betrag von 60.000 Euro offen, für 2019 sei es geschätzt etwa die Hälfte. Das Verhältnis der Trauungen in Neckarsteinach und Hirschhorn lag 2019 bei 64 zu 17.

Als "never ending story", zu Deutsch: als "nie endende Geschichte" bezeichnete SPD-Fraktionschef Max Weber das Gezerre um die IKZ und sprach sich für die Kündigung aus. Zum Wort "Zusammenarbeit" meinte er: "Die einen sind zusammen, die anderen haben die Arbeit".

"Mit großem Engagement habe ich mich zu Beginn der Legislaturperiode für die IKZ ins Zeug gelegt. Von Neckarsteinach ist rein gar nichts gekommen", ärgerte sich Stadtverordnetenvorsteher Harald Heiß (CDU). "Wir sind gescheitert bei der IKZ, obwohl wir uns davon viel versprochen haben", meinte Profil-Fraktionssprecher Martin Hölz. Dabei sei der gemeinsame Standesamtsbezirk nur ein "Mosaikstein von allen".

"Die Schuld liegt nicht bei Neckarsteinach, sondern bei einigen Akteuren", versuchte Bürgermeister Oliver Berthold die Wogen zu glätten. Nach ausführlicher Debatte einigte man sich bei einer Enthaltung von Martin Hölz auf einen von der CDU-Fraktion zu Beginn der Sitzung eingebrachten Antrag, wonach die weitere Zusammenarbeit des gemeinsamen Standesamtsbezirks Hessisches Neckartal vertraglich neu geregelt werden soll. Der Magistrat wurde mit den Verhandlungen beauftragt.

Gleichwohl soll der bestehende Vertrag zu Ende Dezember "hilfsweise zum nächstmöglichen Zeitpunkt" gekündigt werden, formulierte Jurist und CDU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Schilling. Denn man könne so nicht weitermachen und Leistungen ohne Geld erbringen: "So dicke haben wir’s auch nicht", schimpfte Schilling.