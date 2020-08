Viel Spaß auf dem Neckar unterhalb der DLRG-Station in der Au haben die Teilnehmer beim „Stand Up Paddling“ am Wochenende. Foto: Nolten-Casado

Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. Ein Schrei, ein Platsch: Sabrina Stamms erste Erfahrung mit einem SUP-Board endet abrupt im Neckar. T-Shirt und Shorts sind jetzt klatschnass, aber was macht das schon an einem heißen Nachmittag im August. Lachend klettert die Rockenauerin zurück aufs Board und versucht ihr Glück gleich nochmal aufs Neue.

Ein Hauch von Urlaubsfeeling liegt am Samstag und Sonntag über dem Fluss und seinem Ufer unterhalb der DLRG-Station in der Au. "Stand Up Paddling", kurz SUP, ist angesagt. Zahlreiche Eberbacher, Besucher aus umliegenden Gemeinden und einzelne Gäste des Campingplatzes versuchen sich dabei erstmals im Stehpaddeln, einer Sportart, die seit Jahren immer beliebter wird. Was polynesische Fischer vor Tahiti jahrhundertelang für ihren Lebensunterhalt praktizierten, wirkt bei den Anfängern auf dem Neckar zuweilen noch etwas staksig. Doch bereits nach wenigen Minuten gleiten die meisten lässig flussauf- oder abwärts. Möglich gemacht wurde das kostenlose Schnupperpaddeln durch die Stadt Eberbach mit Unterstützung der Sparkasse Neckartal-Odenwald. Und das Angebot wurde nur zu gerne angenommen. Rund 150 Teilnehmer konnten der Inhaber der Neckargeracher Firma "TeamErlebnisse" Alex Hack und sein Helfer Martin Müller übers Wochenende zählen: viele Eltern mit ihren Kindern kamen, Jugendliche, junge Erwachsene, Rentner. "Auch Opas und Omas waren dabei, die das gemeinsam mit ihren Enkeln mal ausprobieren wollten", berichtet Hack. "Und sogar mit Hund war einer dabei."

Eigentlich hatte die Stadt die SUP-Aktion für den "Lebendigen Neckar" im Juni gebucht. Doch die Veranstaltung fiel Corona-bedingt ins Wasser. Da hätten die Verantwortlichen beschlossen, nun in den Sommerferien Daheimgebliebenen und Touristen dieses Angebot zu machen, berichtet der "TeamErlebnisse"-Chef.

Alex Hack von „TeamErlebnisse“ (2.v.l.) erteilt Stehpaddel-Anfängerin Sabrina Stamm (r.) letzte Anweisungen. Foto: Nolten-Casado

Er selbst habe das Stehpaddeln 2012 für sich entdeckt, erzählt er. Im Jahr darauf wurden erste Boards gekauft. Es folgte eine Ausbildung zum "Subinstructor" beim Deutschen Kanuverband. Seit 2016 gibt er SUP-Kurse und bietet unter anderem geführte Touren mit dem Board auf Neckar, Altrhein, Jagst und Tauber an. Was ihn am Stehpaddeln fasziniert? "Dass ich auf dem Wasser bin", sagt Hack. "Ich kann mich verausgaben, aber auch entspannen. Alles wird dabei trainiert: Beine, Rumpf, Arme. Und man kann das von Kind an bis ins hohe Alter machen."

Neue SUP-Interessenten trudeln ein, es geht am laufenden Band. Zunächst erhalten sie eine kurze Einweisung ins richtige Verhalten auf dem aufblasbaren Board: auf den Knien geht’s los, dann, in sicherer Entfernung vom Ufer, heißt es langsam aufstehen. Alex Hack erklärt die korrekte Haltung und Handhabung des Stechpaddels, gibt ein paar Vorsichtsregeln mit auf den Weg: "Achtung mit Schiffen", heißt es da. Und das sichere Schippern durch Wellen hindurch wird natürlich auch erläutert. Dann werden die Schwimmwesten angelegt und festgezurrt, die Boards werden verteilt. Kleinere Kinder fahren sitzend auf den Boards von Papa oder Mama mit. Größere dürfen es, sofern sie schwimmen können, auch schon allein versuchen. Und für den Fall der Fälle liegt ja auch noch das Rettungsboot der DLRG am Anleger, dessen ehrenamtliche Besatzung das muntere Treiben im und am Fluss aus gebührender Entfernung im Auge behält.

Nach kurzem Warmwerden mit dem schwankenden Untersatz unter ihren Füßen fühlt Sabrina Stamm sich inzwischen sicher genug, ihre drei Kinder ein wenig über den Neckar zu paddeln, bevor die beiden älteren, Tijara und Emily, es gemeinsam mit ihrer Freundin Lara aus Osterburken auch auf einem eigenen Board versuchen dürfen. Der kleine Miron (5) ist begeistert. "Das möchte ich am liebsten jeden Tag machen", schwärmt er. Hat die Mama das mit dem Stehpaddeln gut gemacht? "Ja", bescheinigt er ihr, "aber ein bisschen hat sie mir die Hose nass gespritzt."

Sabrina Stamm ist begeistert von ihrer ersten Begegnung mit dem Stand-Up-Paddling. "Ich hab‘ ja gedacht, ich kann das nicht", erzählt sie, "und ich war furchtbar aufgeregt. Aber es ist gar nicht schwer." Die Mädels finden den neu entdeckten Sport einfach nur "cool", genauso wie Mehmet, Emre, Elif und Papa Murat aus Neckarsteinach, die im Internet auf das Eberbacher SUP-Angebot aufmerksam geworden waren.

"Ich fänd’s toll, wenn das in Eberbach nochmal angeboten würde", sagt Sabrina Stamm. "Dann bin ich auf jeden Fall wieder dabei."