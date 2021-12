Von Jutta Biener-Drews

Eberbach. Sich im Tierschutz zu engagieren, ist ungemein fordernd – in emotionaler ebenso wie in praktischer Hinsicht. Claudia Henn und Susanne Noll, die zwei stadtbekannten Protagonistinnen des Eberbacher Tierschutzvereins, geben da leuchtende Beispiele ab. Ob es um den Einsatz für notleidende oder für verletzte Tiere geht, die irgendwo am Straßenrand aufgelesen werden, die zum Tierarzt gebracht oder privat aufgepäppelt werden müssen; ob Fundtiere zu versorgen sind, man sich um die vierbeinigen Lieblinge bedürftiger Menschen kümmern oder Futter beschaffen muss: Wer sich dafür ehrenamtlich ins Zeug legt, braucht sehr viel Zeit, Energie, Nervenstärke und Herzblut – und darf vor allem eines nicht sein: zimperlich. Was in schöner Regelmäßigkeit auch für den Umgang mit zweibeinigen Zeitgenossen gilt. Auch in dieser Hinsicht verfügen Noll und Henn inzwischen über mehr einschlägige Erfahrung, als ihnen lieb sein kann.

Was dahinter steckt, ist diese oft nur gedankenlose, oft genug aber auch rücksichtslose Anspruchshaltung mancher Menschen gegenüber Ehrenamtlichen, die Noll, Henn und allen anderen Freiwilligen die Arbeit gründlich vermiesen können. Wenn es ihnen nicht gelingt, die erlebten Zumutungen als das zu nehmen, was sie sind – und sie vielleicht sogar komisch zu finden.

Claudia Henn hat eine Auswahl "lustiger" Begebenheiten in einem Buch versammelt und mit dem Untertitel "Geschichten, die ich nicht glauben würde, wenn ich sie nicht selbst erlebt hätte" veröffentlicht. Teils in der Art von Gesprächsprotokollen, aber so, dass keine Rückschlüsse auf die Akteure möglich sind, lässt sie darin aufploppen, worauf Tierschützerinnen heute gefasst sein müssen, wenn sie zum Beispiel kurz vor Mitternacht eine Nachricht erreicht. Es geht um die Vermittlung einer Katze. "Hallo, habe gerade die Anzeige gelesen. Ist die Katze noch da?" 4.27 Uhr: "Warum antworten Sie nicht?" 7.34 Uhr: "Habe mich für eine andere Katze entschieden".

Hallo, ist da der Tierschutz? In diesem Fall ist es Tierschützerin Susanne Noll. Foto: jbd

Die Vorstellung, in einer Stadt ehrenamtlich arbeitende Vereinsleute seien ein rund um die Uhr abrufbares, global tätiges – "bitte in Afrika das niedliche kleine Löwenbaby retten!" – für alles, was einem selber zu viel Umstände macht, zuständiges Dienstleistungsunternehmen scheint nicht zuletzt durch die Kommunikation übers Internet weit verbreitet, wie Henns Büchlein offenbart.

"Ist da die Tierrettung?", will eine Anruferin an einem Wochenende wissen. Nein, klärt Henn sie über die ganz anderen Aufgaben ihres Vereins auf. "Meine Katze ist krank", fährt die Frau unbeirrt fort – und Henn bekommt zu hören, dass das zwar schon über eine Woche so ist. Weil die Tierarztpraxis jetzt aber leider zu ist, jemand anders sich um das Tier kümmern soll. Henn empfiehlt eine Tierklinik, da wird die Frau sauer: In München gebe es eine Tierrettung, die auch nach Hause zu den Leuten kommt!

Oder der Mann, der anruft, weil er "eine Maden- und eine Rattenplage hat" und "den Tierschutz" auffordert, zu kommen, um das Getier einzufangen. Als Henn ihn an einen Kammerjäger verweist, wird sie angeherrscht: Ob sie denn auch die Kosten dafür übernimmt, wenn sie "die Tiere nicht selbst einfängt?"

Eine andere Anruferin will von Claudia Henn wissen, ob sie einem Tier schon mal die Krallen geschnitten hat. Hat sie natürlich. Für die Frau steht damit fest: "Dann können Sie es ja auch bei meinem Kaninchen machen. Der Tierarzt kostet Geld". Letzte Kostprobe: "Bei mir ist ein Igel im Garten", meldet jemand. Auf die Frage, ob das Tier verletzt sei, tönt Henn ein "Nein tot!" entgegen und die harsche Forderung: "Sie sind doch der Tierschutz. Ist doch Ihr Tier. Räumen Sie das mal weg!".

Dass Eberbachs Tierschützerinnen immer wieder mehr oder weniger grob zum Einfangen von Tauben aufgefordert werden, die gerade "in ein Kinderplanschbecken" oder auf ein Auto "gekackt haben", scheint auch schon fast Routine zu sein. Denn schließlich "ist das ja Ihr Tier", sind die Anrufer felsenfest überzeugt und verlangen deshalb sogar die Erstattung der Reinigungskosten aus der Vereinskasse.

Info: Nachzulesen in "Emuck ist auch nur ein Tier". Infos per Mail an Germanyvlad@aol.com bei der Autorin.