Von Martina Birkelbach

Eberbach. Insbesondere im Herbst finden sich plötzlich viele tierische Mitbewohner in Wohnungen und Häusern ein; sie kommen uneingeladen und sind nicht unbedingt bei allen Menschen beliebt: Spinnen.

Warum sie gerade in den Herbstmonaten zu sichten sind und welche Orte sie bevorzugen, darüber haben wir uns mit Susanne Noll, der zweiten Vorsitzenden des Eberbacher Tierschutzvereins, unterhalten. Sie erklärt auch, warum Spinnen durchaus nützlich sind.

Frau Noll, warum kommen Spinnen vermehrt um diese Jahreszeit in die Häuser?

Von Spinnenexperten werden hier mehrere, unterschiedlich diskutierte Gründe genannt. Die Spinnentiere suchen sich einen gemütlicheren Aufenthaltsort, also raus aus der Kälte ins Warme, das Nahrungsangebot (Insekten) in der freien Natur ist reduziert, also rein ins Haus, wo es noch genügend Futter gibt, und letztendlich kann witterungsgeschützt für Nachwuchs gesorgt werden. Diese Aktivität ist besonders in den Herbstmonaten zu verzeichnen.

Welche Orte bevorzugen Spinnen am meisten?

Keller, Badezimmer, Ecken und Winkel menschlicher Behausungen. Aber alle hoffen darauf, in einer stillen Zimmerecke mit fetter Beute den Winter zu überstehen.

Um welche Spinnenarten handelt es sich dabei?

Etwa 20 heimische Spinnenarten haben sich als so genannte Kulturfolger auf ein Leben in menschlichen Behausungen spezialisiert. Zu den häufigen Arten zählen die Winkelspinne und die Zitterspinne. Erstere ist aufgrund ihrer Größe und der langen behaarten Beine der Prototyp der angsteinflößenden Krabbeltiere, aber vollkommen harmlos so wie alle heimischen Spinnenarten.

Susanne Noll. Foto: privat

Und sie hat auch kein Interesse daran, einen Menschen zu beißen. Dafür frisst sie Mücken, kleine Fliegen oder Asseln - und ist damit sogar nützlich. Dasselbe gilt für die filigrane Zitterspinne, die ebenso häufig in Wohnungen anzutreffen ist. Mit ihrem kleinen Rumpf und den langen, dünnen Beinen wirkt sie weniger furchteinflößend als die Winkelspinne. Diese Arten haben sich sehr gut an den Lebensraum Haus angepasst.

Da die Tiere sich gerne in dunkle Ecken zurückziehen und überwiegend nachts aktiv sind, können sie von Menschen unbemerkt ein schönes Spinnenleben führen. Als Gegenleistung - leider immer unbemerkt - machen sie Jagd auf Ungeziefer. Übrigens: Die Zitterspinne hat die Winkelspinne zum Fressen gern.

Sind Spinnenarten dabei, die gefährlich sind?

Von den weltweit etwa 38.000 bekannten Spinnenarten können gerade einmal knapp 20 exotische Exemplare durch einen Biss dem Menschen gefährlich werden. In Deutschland gibt es rund 1000 Spinnenarten. Darunter findet sich kein einziges gefährliches Exemplar. Also keine Panik - deutsche Spinnen sind harmlos.

Inwieweit können Spinnen auch nützlich sein?

Dass Spinnen überaus nützlich sind, interessiert leider viele Menschen viel zu wenig. Eher ist man daran interessiert, wie man sie wieder loswerden kann. Aber die Achtbeiner sind tatsächlich extrem nützlich, nämlich als Schädlingsvertilger. Demnach leisten sie auch als "Mitbewohner" im Haus wertvolle Dienste, indem sie Jagd auf Insekten machen, die wir Menschen nicht gerne in den eigenen vier Wänden haben möchten.

Spinnen sind reine Fleischfresser und reagieren auf alles, was sich bewegt und nicht wesentlich größer ist als sie selbst. Ihnen kommt somit eine bedeutende Rolle in der Natur als Regulator zu. Spinnen sind demnach nicht nur sehr wichtig für das Ökosystem, sie sind harmlose Nützlinge, die einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung des natürlichen Gleichgewichts leisten. Daher sollten wir sie respektieren und schützen.

Was macht man mit Spinnen im Haus am besten?

Wer keine Angst vor Spinnen hat, kann die Tiere getrost dort lassen, wo sie sind. Also nach dem Motto: Leben und leben lassen. Wer das auf gar keinen Fall möchte, sollte die nützlichen Tiere nicht mit Pantoffeln, Staubsaugern oder Zeitungen töten, sondern einfangen und nach draußen bringen.

Das funktioniert am besten mit der altbewährten Bechermethode: Man stülpt ein Glas über die Spinne, schiebt ein Stück Pappe darunter und entlässt das Tier ins Freie.

So sieht praktizierter Tier-, Natur- und Umweltschutz aus. Wer das so macht, kann stolz darauf sein, ein Lebewesen nicht sinnlos getötet zu haben.

Und wenn man eine Spinnenphobie hat?

Wer unter einer richtigen Spinnenphobie - der Arachnophobie - leidet und sogar mit Panikattacken auf den Anblick einer Spinne reagiert, dem oder der hilft dann tatsächlich nur die Flucht aus den eigenen vier Wänden oder der Ruf nach jemandem, der das Tier einfängt und ins Freie bringt. Auch hier noch einmal der Appell, die grausame Staubsaugermethode gar nicht erst in Betracht zu ziehen. Übrigens: Wie jede Phobie ist auch eine Arachnophobie ernst zu nehmen, und es ist ratsam, professionelle Hilfe zu suchen.

Wer sich nur vor Spinnen ekelt oder Angst vor ihnen hat, kann achtsam reagieren und sich klar machen, dass das Tier im Moment der größeren Gefahr ausgesetzt ist als man selbst. Die Spinne muss um ihr Leben, das sozusagen am seidenen Faden hängt, fürchten. Der Mensch entscheidet in diesem Augenblick über Leben oder Tod. Wer sich das vor Augen hält, bleibt cool und entscheidet sich fürs Weiterleben.

Hat es vom Eberbacher Tierschutzverein schon Einsätze wegen Spinnen gegeben?

Das ist tatsächlich der Fall. Telefonisch wurden mit mehr oder minder großer Hysterie in der Stimme riesige gefährliche Vogelspinnen gemeldet, die sich im Badezimmer befänden, und nun hätte man Angst vor tödlichen Bissen.

Bei Inaugenscheinnahme stellte sich dann aber jedes Mal heraus, dass es sich um die bereits erwähnte Hauswinkelspinne handelte. Also Glas drüber, Papier drunter und ab damit - also ins Freie. Vermutlich haben sich die Spinnen dann ganz schnell wieder ein anderes warmes Plätzchen gesucht, wo sie hoffentlich nicht entdeckt und daher auch überlebt haben oder sogar toleriert wurden. Von Menschen, die Spinnen mögen. Auch die soll es geben.