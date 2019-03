Eberbach. (cum) Im November hatten sich einige im Gemeinderat noch gefreut: Die Sanierung des Betons in der Tiefgarage unterm Leopoldsplatz sollte nicht 1,5 Millionen Euro kosten, sondern nur 1,2 Millionen. Daraus wird jetzt doch nichts: Während der Arbeiten wurde festgestellt, dass die Betondecke zwischen den beiden Parkdecks nicht 20 Zentimeter dick ist, wie in der Ausschreibung stand, sondern nur zehn bis zwölf Zentimeter.

Während der Schneideroboter Mitte Februar den vor allem von Salz angegriffenen alten Beton im oberen Parkdeck abfräste, bröckelte es eine Etage tiefer von der Decke. Nachdem das bemerkt wurde, wurden die Arbeiten sofort eingestellt. Bei Probebohrungen stellte sich dann heraus, dass die Betondecke dünner ist als bislang angenommen. Wenn an einigen Stellen bis zu neun Zentimeter tief gefräst werden muss, reichen ein paar Zentimeter Restdicke nicht aus, um das Bauwerk stabil zu halten.

Um die Sanierung fortsetzen zu können, muss die Decke jetzt verschalt werden. Auch die Sprinkleranlage und Kabelschächte, die ursprünglich an der Decke bleiben sollten, müssen abgebaut werden. Dadurch wird der Bau um 225.000 Euro teurer. Die Gesamtkosten liegen damit fast wieder bei 1,5 Millionen Euro. In der Sitzung am Donnerstag um 17.30 Uhr im Horst-Schlesinger-Saal des Rathauses soll der Gemeinderat die Mehrkosten als außerplanmäßige Ausgabe genehmigen.

Zu einer Verzögerung im Bauablauf soll es laut Stadtbauamt durch den zwischenzeitlichen Baustopp aber nicht kommen. Bis Ende Juni bleibt die Tiefgarage während der Arbeiten im oberen Parkdeck komplett gesperrt. Danach soll zumindest die obere Ebene mit fast 100 Parkplätzen wieder freigegeben werden. In der unteren Parkebene wird von Juli bis Ende November weitergearbeitet. Die 105 innenstadtnahen Parkplätze dort werden erst gegen Jahresende wieder nutzbar sein - sofern alles nach Plan läuft.