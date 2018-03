Rhein-Neckar. (me) Die Entwürfe des Teilregionalplans zur Windenergie des Verbands Region Rhein-Neckar gehen in die dritte Offenlage: Von Mittwoch, 4. April, bis Freitag, 18. Mai, können die Entwürfe samt Umweltbericht in der Geschäftsstelle des Verbands Region Rhein-Neckar in M1 4-5 in Mannheim und im Bürgerbüro des Kreises Bergstraße im Graben 15 in Heppenheim zu den Dienstzeiten eingesehen werden.

Außerdem werden die Entwürfe während der sechs Wochen nach Ostern online unter www.vrrn.de veröffentlicht. Bis Freitag, 1. Juni, können die Bürger ihre Anregungen zu den Plänen bei der Geschäftsstelle des Verbands Region Rhein-Neckar oder per E-Mail an teilregionalplan.windenergie@vrrn.de einreichen.