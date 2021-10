Raum Eberbach (fhs) Noch mal vergleichsweise glimpflich abgegangen ist der erste Herbststurm für Eberbach, Hirschhorn und Heddesbach. Das ergab die Bilanz einen Tag nach den Sturmeinsätzen der Feuerwehren, Eberbachs Stadtförsterei und Bauhofmitarbeitern.

Am Tag danach sorgte in Schönbrunn ein mit Verzögerung umgestürzter Baum, der auf eine Oberleitung gefallen und für Rauchentwicklung sorgte, für eine weiteren Feuerwehreinsatz. Insgesamt waren am Donnerstag und Freitag zwölf Feuerwehrleute bei vier Einsätzen aktiv, zwei Kreisstraßen waren gesperrt und in Ortsteilen ist wie bereits berichtet der Strom ausgefallen.

In Eberbach gab’s keine weiteren Alarmierungen mehr neben dem bereits vermeldeten zeitaufwendigen Einsatz in der Bahnhofstraße wegen Gefährdungen durch Baugerüst und Kran sowie wegen der umgestürzten Bäume auf B37 und L2311 und innerhalb des Stadtgebiets. Im Stadtwald haben Eberbachs Förster bei ersten Rundgängen einzelne umgeworfene Bäume und viele Äste auf den Wegen entdeckt. Das Schadensbild weist darauf hin, dass es orkanartige Böen bis 120 km/h gegeben haben muss.

Man sei mit einem blauen Auge davon gekommen, teilt Sprecher Ingo Moneta für die Stadtverwaltung mit. Sie macht nochmals darauf aufmerksam, dass äußerste Vorsicht beim Gang in den Wald geboten ist. Für die Stadtförsterei wird das Aufräumen im Stadtwald in den nächsten Tagen die vorherrschende Aufgabe aller vier Mitarbeitenden sein.

Die Eberbacher Feuerwehr war mit 22 Angehörigen an sieben Orten im Einsatz. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass es zu keinem nennenswerten Schaden gekommen ist.