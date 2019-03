Von Peter Bayer

Eberbach. Food Days, Ostermarkt, verkaufsoffener Sonntag und Sanierung(s)Mobil - mit vier Aktionen wollen die Eberbacher Werbegemeinschaft (EWG), der Lionsclub und die Stadt gemeinsam am Wochenende 29. bis 31. März viele Besucher nach Eberbach locken. Die können an den drei Tagen nicht nur etwas erleben, sondern mit etwas Glück auch noch etwas gewinnen. Spielt das Wetter mit, dann dürfte am letzten März-Wochenende mächtig was los sein in Eberbach. Die Beteiligten haben, koordiniert von der EWG, jedenfalls alle Voraussetzungen geschaffen. Gestern stellten sie das Programm vor.

Los geht’s am Freitag um 17 Uhr mit den Food Days. Stadt und EWG präsentieren in Zusammenarbeit mit der Eventagentur Hellfire Concerts das dreitägige Streetfood-Festival am Neuen Markt und in der Bahnhofstraße Ost bis Kreuzung Brühlstraße. "Hier trifft geballte kulinarische Vielfalt auf ungebremste Gaumenfreude", verspricht Bernhard Walter vom Ressort Kultur-Tourismus-Stadtinformation. Das Angebot reicht von süß wie Poffertjes, Crêpes, Baumstriezel und Churros - bis herzhaft mit Burger, Hot-Dogs oder Pulled Pork. Derzeit sind 15 Fahrzeuge oder Stände gemeldet. Die Rock ’n’ Roll-Band "Boppin’ B" aus Aschaffenburg spielt am Sonntagnachmittag live auf dem Neuen Markt.

Am Samstag und Sonntag gesellt sich zum kulinarischen Angebot auf dem Neuen Markt ein künstlerisches in der Stadthalle dazu: der Ostermarkt. Präsentiert wird er nun schon zum neunten Mal vom Lions-Club Eberbach. Eröffnet wird er um 10 Uhr. Auf über 1000 Quadratmetern präsentieren 65 Aussteller aus der nahen und weiteren Umgebung im Saal und auf der Empore kreatives Kunsthandwerk, informierte Roland Schilling. Unter ihnen sind auch 14 neue Aussteller. Es gibt handbemalte Ostereier, Holzarbeiten, Schmuck und Mineralien, Mode, Porzellanpuppen, Töpfer- und Korbwaren und vieles mehr. Die Besucher können den Handwerkern über die Schulter schauen und sich im Gespräch mit ihnen Anregungen holen.

Am Sonntag macht das Sanierung(s)Mobil von 11 bis 17 Uhr auf dem Leopoldsplatz Station. Energieberaterin Kerstin Thomson berät kostenlos über die Möglichkeiten einer energetischen Sanierung. Eine kleine Gewerbeschau auf dem Leopoldsplatz rundet das Angebot ab.

Zum "Verkaufsoffenen Sonntag" lädt der Einzelhandel von 12.30 bis 17.30 Uhr ein, präsentiert werden auch die neuen Frühlingsangebote, so EWG-Vorsitzender Dietrich Müller.

Am Wochenende startet auch die Osteraktion der EWG. Beim Einkauf in den EWG-Geschäften gibt es diesmal Glücks-Eier. Mit dem grünen Ei kann man einen von fünf Einkaufsschecks über 100 Euro gewinnen, mit dem blauen Ei eine von zehn Zehnerkarten für das Eberbacher Freibad. Passend zu den Bärlauchtagen gibt es mit dem grünen Ei einen Rabatt für ein dreigängiges Menü, einlösbar bei fünf Eberbacher Gastronomiebetrieben.

Für den Veranstalter der Food Days verteilen die EWG-Geschäfte 1000 Gutscheine - zwei Getränke zum Preis von einem, einzulösen an der Hauptbar der Food Days Tour. Ab Donnerstag gibt es die Glückseier in den EWG-Geschäften, Abgabeschluss für die Verlosung ist der 18. April. "Wir wollen, dass die Leute wieder nach Eberbach kommen", erklärt Rolf Wieprecht.

Auf dem Weg von den Food Days am Neuen Markt zum Ostermarkt oder Sanierungsmobil auf dem Leopoldsplatz können die Kinder einen Zwischenstopp auf dem Lindenplatz einlegen, wo an allen drei Tagen ein Kinderkarussell stehen wird.

Info: Wegen der Veranstaltungen ist die Bahnhofstraße Ost ab Freitagmorgen für den Verkehr gesperrt. Der Bahnhof ist über die Friedrichstraße zu erreichen, der ÖPNV ist von den Sperrungen nicht betroffen.