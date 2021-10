In einer Woche ist Schluss mit Baustelle, SEV und Ampelstaus. Die Bahn beendet ihre Bauarbeiten auf der Neckartalstrecke pünktlich zum 8. Oktober. Foto: Marcus Deschner

Hirschhorn. (MD) Die Bahn hält ihren Zeitplan auf der Neckartal-Strecke exakt ein: "Aktuell verlaufen die Bauarbeiten planmäßig. Nach Wiederherstellung der Oberleitungsanlage und des Oberbaus endet die Sperrung der Strecke am 8. Oktober. Ab Samstag, 9. Oktober, verkehren die Züge wieder planmäßig", schreibt die DB-Pressestelle in Frankfurt auf unsere Nachfrage.

Seit Anfang Juli war die Strecke zwischen Eberbach und Neckargemünd bekanntermaßen wegen der Erneuerung der Eisenbahnüberführung in der Hainbrunner Straße gesperrt. Dafür gab’s auf diesem Abschnitt einen Schienen-Ersatzverkehr (SEV), der demnächst der Vergangenheit angehören wird. Der Fahrzeugverkehr unter der Brücke wurde per Ampelregelung einspurig geführt, was teilweise für Rückstaus sorgte.

Auf fünf Millionen Euro beziffert die Bahn die Kosten für die Brückenerneuerung. Kommendes Jahr soll die daneben befindliche Brücke in der Langenthaler Straße erneuert werden. Die Stadt will die Bauzeit nutzen, um die Michelberg-Brücke grundlegend zu sanieren.