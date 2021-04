Von Marcus Deschner

Oberzent. Dirk Daniel Zucht (SPD) heißt der neue Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Oberzent. In geheimer Wahl setzte er sich in der konstituierenden Sitzung der Versammlung am Dienstag in der Rothenberger Sporthalle gegen den bisherigen Vorsteher des Parlaments, Claus Weyrauch (ÜWO) mit 22 zu 15 Stimmen durch. Auch bei der Position des Ersten Stadtrats, der ehrenamtlicher Bürgermeister-Stellvertreter ist, gab’s eine Änderung. Hatte bislang Gerhard Rebscher (ÜWO) das Ehrenamt inne, so wird es künftig von Oliver von Falkenburg (CDU) wahrgenommen. Möglich wurde diese Konstellation durch eine zuvor vereinbarte Koalition von SPD, CDU und FDP. Die SPD hält in der Stavo von insgesamt 37 Mandaten neun Sitze, die CDU acht und die FDP fünf. Für die Zusammenarbeit wurde eigens eine Vereinbarung ausgearbeitet und von den Vertretern der beteiligten Parteien unterzeichnet.

Die Überparteilichen, obwohl mit zwölf Mandaten stärkste parlamentarische Kraft in Oberzent, gingen diesmal bei der Besetzung der Ämter an der Stadtspitze leer aus. Bei der geheimen Abstimmung kam für sie offenkundig auch Unterstützung von den drei Bündnisgrünen.

Bürgermeister Christian Kehrer hatte eingangs vor der vorübergehenden Übernahme der Sitzungsleitung durch "Alterspräsident" Dr. Michael Reuter (SPD) seinen Wunsch nach "guter Zusammenarbeit zum Wohle der Stadt" ausgedrückt. Er wünschte den Amtierenden "viel Glück und Erfolg bei ihrer Arbeit" und richtete Dankesworte an die Ausgeschiedenen.

Um einen auf zehn erhöht wird auf SPD-Antrag die Zahl der ehrenamtlichen Stadträte und die entsprechende Änderung der Hauptsatzung mehrheitlich beschlossen. Man wolle damit auch im Magistrat, dem Gemeindevorstand, eine Koalitionsmehrheit sicherstellen, begründete SPD-Fraktionsvorsitzender Thomas Ihrig den Antrag. Dagegen sprach sich Elisabeth Bühler-Kowarsch (Grüne) aus und argumentierte mit Kosteneinsparungen bei den Sitzungsgeldern. Dem schloss sich ÜWO-Fraktionschef Chris Poffo an. Hätte man die Zahl der Magistratsmitglieder um einen verringert, wäre seinen Worten zufolge diese Mehrheit auch gewahrt worden.

Drei Listenvorschläge waren eingegangen. Einer von SPD/CDU/FDP, einer von der ÜWO und einer von den Grünen. In geheimer Wahl entfielen auf die drei Listen exakt so viele Stimmen, wie die jeweiligen Gruppierungen in der Versammlung haben. Für die neue Koalition wurden in den Magistrat gewählt: Oliver von Falkenburg, Erik Sauer, Anja Hinrichs-Braner, Jutta Haas und Gerald Schwinn, für die ÜWO Gerhard Rebscher, Klaus Seeh und Karlheinz Braun und für die Grünen Walter Braner. Dieter Schwöbel-Rein (SPD) soll in der kommenden Sitzung noch verpflichtet werden.

Auf gemeinsamen Antrag aller Fraktionen hin wurde beschlossen, einen Haupt- und Finanzausschuss, einen Bau-, Umwelt- und Infrastrukturausschuss sowie einen Sozial-, Kultur- und Tourismusausschuss zu bilden. Jedem der drei Ausschüsse gehören je zwei Mitglieder von ÜWO, SPD und CDU an, je ein Mitglied von FDP und Grünen.

Dem Haupt- und Finanzausschuss gehören an: Claus Weyrauch und Marcel Daub (ÜWO), Thomas Ihrig und Dr. Michael Reuter (SPD), Johannes Barth und Yannick Ullmann (CDU), Tim Löffler (FDP) und Elisabeth Bühler-Kowarsch (Grüne). Im Bau- und Umweltausschuss vertreten sind Wilfried Friedrich und Katharina Riesinger (ÜWO), Brigitte Heckmann und Daniel Löb (SPD), Walter Gerbig und Fabienne Sinick (CDU), Alexander Beck (FDP) und Thomas Väth (Grüne). Dem Sozial-, Kultur- und Tourismusausschuss gehören an Verena Fichtel und Dr. Achim Schäffler (ÜWO), Jutta Ihrig und Pia Mester (SPD), Ralf Fiedler und Nico Frisch (CDU), Frank Leutz (FDP) und Horst Kowarsch (Grüne).

Vertreter in der Versammlung des Wasserverbandes Mümling sind Konrad Helm (ÜWO), Jürgen Schmidt (CDU), Dominique Deutsch (SPD) und Thomas Väth (Grüne). Die Stadt vertreten in der Versammlung des Abwasserverbandes Laxbach Hirschhorn Dominik Foshag (ÜWO), Brigitte Heckmann (SPD) und Ralf Fiedler (CDU).