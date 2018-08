Von Lydia Kwiatkistka

Eberbach. Was zaubern Eberbacher Köche ihren Gästen an heißen Sommertagen auf die Teller? Bei Timo Salzmann im "Restaurant am Leopoldsplatz" erfreut sich die gebratene Dorade auf Ratatouille mit Kräuterkartoffeln großer Beliebtheit.

Timo Salzmann, 38 Jahre, verheiratet zwei Kinder, arbeitet seit April 2016 im "Restaurant am Leopoldsplatz". Seine Küche bezeichnet der Koch als bodenständig und regional mit modernen Einflüssen. An den Herd und an die Pfannen fand der Eberbacher über Umwege: Er absolvierte erst ein Medieninformatikstudium. "Nachdem ich nach meinem Studium keine Anstellung gefunden hatte, entschied ich mich, eine Ausbildung zum Koch zu machen. In meiner Familie wurde schon immer frisch gekocht und viel gebacken. Da war ich schon als Kind immer mit einbezogen und das Kochen bereitete mir großen Spaß", berichtet Salzmann.

Timo Salzmann (38), Chefkoch im Restaurant am Leopoldsplatz. Fotos: Lydia Kwiatkistka

Seine Ausbildung zum Koch absolvierte er im Hotel "Krone-Post" in Eberbach. Seine Gesellenjahre verbrachte er an verschiedenen Stationen, unter anderem als Sous Chef im Schloss Lehen in Bad Friedrichshall und als gastronomischer Marktleiter in Heidelberg.

Hintergrund Ratatouille mit Kräuterkartoffeln Zutaten für vier Personen: 4 ganze Doraden, je 300-400 g schwer, küchenfertig 2 rote Paprika 2 gelbe Paprika 2 rote Zwiebel 2 Zucchini 6 Tomaten 2-3 kleine frische Chili 1 kg kleine Kartoffeln (La Ratte), gekocht mit Haut 100 g [+] Lesen Sie mehr Ratatouille mit Kräuterkartoffeln Zutaten für vier Personen: 4 ganze Doraden, je 300-400 g schwer, küchenfertig 2 rote Paprika 2 gelbe Paprika 2 rote Zwiebel 2 Zucchini 6 Tomaten 2-3 kleine frische Chili 1 kg kleine Kartoffeln (La Ratte), gekocht mit Haut 100 g Kalamata-Oliven frischer Knoblauch (2-4 Zehen) Thymian, Rosmarin, Majoran, Oregano, Salz, Pfeffer, Zucker, Olivenöl, Pflanzenöl, 1 Zitrone, etwas Mehl Zubereitung: Die ausgenommene und geschuppte Dorade gründlich unter kaltem, fließenden Wasser waschen und mit einem Küchenpapier abtupfen. Die Rückenflosse und Bauchflossen entfernt man mit einer Schere. Mit einem scharfen Messer schneidet man auf beiden Seiten der Dorade 3-4-mal die Haut leicht ein. Die Doraden mit Salz gut würzen, in die Bauchhöhle steckt man ein Kräutersträußchen mit Thymian, Rosmarin und einen kleinen Zitronenschnitz. Dann wird der Fisch vorsichtig in Mehl gewendet und anschließend in der Pfanne mit Pflanzenöl von beiden Seiten goldbraun angebraten. Die angebratenen Doraden legt man auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech. Dieses gibt man für fünf bis acht Minuten bei 175 °C Umluft auf mittlerer Schiene in den Backofen. Für das Ratatouille das Gemüse in gleichmäßige Würfel schneiden. Die Zwiebel in Streifen schneiden. Knoblauch und Chilischote in feine Scheiben schneiden. Bei der Chili sollte der Samen entfernt werden. In einer Pfanne etwas Olivenöl erhitzen, zuerst die Paprika- und Zucchiniwürfel etwas anbraten. Anschließend die Zwiebelstreifen und den geschnittenen Knoblauch dazugeben. Mit Salz, Pfeffer, etwas Zucker abschmecken. Dann die gewürfelten Tomaten, Thymian, Majoran, Oregano und Rosmarin dazugeben und alles kurz schmoren, die Paprika sollte einen leichten Biss behalten. Die kleinen vorgekochten Kartoffeln werden halbiert und mit Olivenöl goldbraun angebraten. Kräftig mit Meersalz abschmecken und frischen Rosmarin dazugeben. Zum Servieren eignen sich kleine Platten, auf die man zuerst mittig das Ratatouille setzt. Darauf legt man die Doraden und verteilt die Kartoffeln gleichmäßig außen. Wer möchte, kann mit der restlichen Zitrone, ein paar Kalamataoliven und etwas Olivenöl den Teller garnieren.

[-] Weniger anzeigen

Für den Eberbacher stand jedoch fest, dass er in seine Heimatstadt zurückkehren würde. Dort verwöhnt Salzmann seine Gäste in den Sommermonaten mit leichten Gerichten mit frischen saisonalen Kräutern wie Rosmarin, Thymian und Majoran - am liebsten aus eigenem Garten. "Ich denke, meine Küche zeichnet sich durch regionale Speisen und frische Zubereitung aus. Ideen hole ich mir beim Einkaufen, Lesen von Kochbüchern oder einfach mal so, wenn ich denke, dass sich bestimmte Zutaten gut miteinander kombinieren lassen."

In der Küche setzt der Koch vor allem auf Einfachheit und Frische. "Frische und qualitativ hochwertige Zutaten sind mir sehr wichtig, denn ein gutes Gericht sollte auf einige wenige gute Zutaten reduziert sein und durch frische Zubereitung überzeugen", sagt der Koch.

Seine besondere Empfehlung für den Sommer: gebratene Dorade auf Ratatouille mit Kräuterkartoffeln. "Ich habe schon immer gerne mit Fisch gearbeitet, er ist ein echtes Multitalent, Fisch passt prima in den Sommer, er harmoniert mit vielen Aromen, lässt sich auf viele Arten schnell und einfach zubereiten und ist sehr leicht bekömmlich", sagt Timo Salzmann.