Von Christofer Menges

Eberbach. Die Bahnhofstraße ist am Mittwoch um kurz vor neun Uhr abends so gut wie ausgestorben. Ein Fußgänger, ein Roller, drei Autos fahren durch. An den Geschäften hängen Schilder: "Aufgrund Coronavirus geschlossen", "auf Anordnung des Ordnungsamts geschlossen", "mussten unseren Betrieb einstellen".

In vielen brennt noch Licht. Wer da steht, bekommt eine Vorstellung, wie sich Robert Neville gefühlt haben muss, der letzte Mensch auf Erden im Science-Fiction-Klassiker "Ich bin Legende" von Richard Matheson (dreimal verfilmt mit Vincent Price, Charlton Heston und Will Smith). Die Luft fühlt sich frischer und klarer an als sonst, aber das mag eingebildet sein. Im Kebabhaus "Anatolia" dreht sich noch der Döner, aber die Stühle sind hochgestellt. Ein Fenster geht auf. "Klatschen um 21 Uhr", sagt eine Mutter zu ihren beiden Kindern. Die Turmuhr der Michaelskirche schlägt.

Und dann klatschen die drei wie in anderen Städten ganz dolle – minutenlang. Für all die, die in diesen Zeiten dafür sorgen, dass es anderen Menschen gut geht, dass es noch was zu essen gibt, dass der Laden, der so gut wie stillsteht, nicht zusammenbricht. Noch ist kaum einer da, der es hört. Drei Autos fahren durch, darunter eins der Stadtwerke. Am Donnerstagabend um 21 Uhr sind es vielleicht schon mehr.