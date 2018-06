Notarzt Dr. Patrick Schottmüller koordinierte die Maßnahmen am Unglücksort, Dr. Mathias Schmidt, Leiter des Notarztstandortes Eberbach, war in der Klinik gefordert.

Eberbach. (by) Ein schreckliches Unglück mit so vielen Verletzten, wie es sich am Dienstag in der Odenwaldstraße ereignet hat, bedeutet auch für die Eberbacher GRN-Klinik eine Herausforderung. Eine, die das Personal an diesem Tag gemeistert hat. Auch weil das Eberbacher Krankenhaus eine Hochburg der Notfallmedizin sei, so Dr. Mathias Schmidt, unter anderem Chefarzt der Anästhesie und Leiter des Notarztstandorts Eberbach. Zudem trainiere man immer wieder den Einsatz bei Terroranschlägen und einem so genannten "Massenanfall von Verletzten".

Doch am Dienstag war es kein Training, sondern der Ernstfall. Insgesamt 37 Unglücksopfer wurden innerhalb kurzer Zeit in die Klinik eingeliefert. Es sei Glück gewesen, dass um diese Zeit noch keine der für diesen Tag geplanten Operationen begonnen hatte. "Wir waren gerade bei der Morgenbesprechung gewesen, als uns die Nachricht von dem Busunglück erreichte, das gesamte Ärzte- und Schwesternteam war schon vor Ort", erinnert sich Schmidt. Sofort wurden alle Operationen abgesagt, Aufwachraum, Ambulanz und kardiologische Tagesklinik für die Sichtung und Behandlung der fast ausschließlich minderjährigen Opfer freigemacht. Das erforderliche Personal wurde aus dem "normalen Betrieb" abgezogen. So waren, laut Schmidt, sechs Chirurgen, sechs Anästhesisten, sechs Internisten und noch einmal mindestens das doppelte an Pflegepersonal im Einsatz. Geleitet wurde er von Dr. Florian Bofinger.

Im Bereich der Liegendtransportannahme wurde die Registrierstelle eingerichtet. Hier wurden alle gesichtet, registriert und nach Schwere der Verletzungen auf die Stationen verteilt. Egal, ob nur leicht oder schwerer verletzt, "es war kein Kind dabei, das nicht geblutet hat", sagt Schmidt. Die schwerer Verletzten waren bereits von den Notärzten am Unfallort entsprechend markiert worden.

Um 8.30 Uhr wurden die ersten Unfallopfer eingeliefert. Bei jedem wurde von oben bis unten ein Ultraschall gemacht, um eventuelle Verletzungen an den Bauchorganen, der Lunge oder dem Brustkorb festzustellen, so Schmidt. Neben stumpfen Verletzungen im Bauch- und Brustbereich gab es auch Knochenbrüche und Gehirnerschütterungen. Natürlich standen auch alle unter Schock, was die "Registrierung" der Kinder zum Teil erschwerte. Bereits um 10 Uhr waren aber die letzten versorgt und auf die Stationen verteilt. Da es, laut Dr. Mathias Schmidt, bei dem Unglück verhältnismäßig wenig Schwerstverletzte gab, hat die Transportkapazität der Rettungswagen ausgereicht.

Auch wenn noch am selben Tag die ersten Unfallopfer mit leichteren Verletzungen entlassen wurden, mussten einige Kinder in der Klinik überwacht werden, bekamen morphin- oder valiumähnliche Präparate, so der Chefarzt der Anästhesie. Wegen niedrigem Blutdruck oder zu hoher Herzfrequenz mussten auch Infusionen gegeben werden. Ein Lob hat der Arzt für die Eltern der verletzten Kinder, die trotz der Ausnahmesituation besonnen geblieben sind: "Es war für uns wichtig, dass alle Eltern diszipliniert waren, keiner ausgeflippt ist".

Die hervorragende Arbeit der integrierten Leitstelle Rhein-Neckar, die eine "immense Koordinationsaufgabe bewältigen musste", stellt Patrick Schottmüller, der Leitende Notarzt vor Ort, heraus. "Sie haben die Großschadenslage perfekt gemanagt und wesentlich zum Erfolg des Rettungseinsatzes beigetragen." Die schwer verletzten Patienten in den anderen drei Kliniken sind, nach seinem Wissensstand, auf dem deutlichen Weg der Besserung. Nur ein Jugendlicher befinde sich nach wie vor in sehr kritischem Zustand. Von den letzten beiden Unfallopfern, die noch in Eberbach stationär waren, wurde eines im Laufe des gestrigen Donnerstagnachmittags entlassen.