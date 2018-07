Up, ready, go: Beim Tauziehen sind bei den 12. Odenwälder Hochlandspielen auf der Raubacher Höhe Muskeln, Durchhaltevermögen und Standfestigkeit gefragt. Foto: Privat

Schönmattenwag. Liebhaber von Lagerfeuerromantik, schwarzen Gesellen und originellen Wettbewerben kommen Ende Juli in den Wäldern rund um die Raubacher Höhe auf ihre Kosten. Dort gibt es bei den Köhlertagen von Freitag, 27. Juli, bis Sonntag, 5. August, Gelegenheit, Köhlern am schwelenden Meiler bei der Herstellung von Holzkohle zuzusehen. Zur Eröffnung am Freitagabend, 27. Juli um 18 Uhr, wird der Holzkohlenmeiler feierlich entzündet. Dazu gibt es Musik, Infos und Anekdoten und Geschichten ums Köhlerhandwerk und den "Raubacher Jockel".

Für Biergarten-Atmosphäre haben die Schönmattenwager Vereine den Waldplatz oberhalb der Raubach hergerichtet. Dort werden täglich kulinarische Köhlerspezialitäten und Tagesessen sowie kühle Getränkeangeboten. Am ersten Sonntagmittag wird über der Holzkohle frisches Odenwälder Wildschwein gegrillt..

Am Sonntag, 5. August, steht die zwölfte Auflage der "Odenwälder Hochlandspiele" an, die Odenwälder Variante der schottischen Highlandgames. Teams messen sich im Baumstamm-Werfen, Baumstamm-Überschlag und Tauziehen sowie einer weiteren Aufgabe, die noch geheim ist. Anmelden zur Teilnahme an den 12. Odenwälder Hochlandspielen können sich Teams mit drei Personen bei den Vereinsvorsitzenden unter Telefon 06207/81633 oder 06207/921568.