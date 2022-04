Von Jana Schnetz

Schönbrunn. "Wer Pflanzen sät, erntet Tiere", sagte Landschaftsgärtnerin und Fachvortragende Angelika Bonin-Schmidt auf der Auftaktveranstaltung "Bienenweide". Dass das nicht einfach so daher gesagt ist, bestätigt ein vom Naturpark Neckartal-Odenwald durchgeführtes Monitoring. Wie Pia Homann, Beauftragte für das Projekt "Blühender Naturpark" erklärte, habe die Untersuchung der Blühwiesen ein höheres Insekten- und Artenaufkommen aufgewiesen, als nicht eingesäte Flächen. Die Blühweise trägt nachweislich zur ökologischen Aufwertung bei.

Das allein genügt aber offenbar nicht, um besonders Landwirte für das Projekt zu begeistern. Ein Teilnehmer äußerte in der anschließenden Fragerunde seine Enttäuschung darüber, dass so wenige an der Veranstaltung teilgenommen hatten. Es sollte im eigenen Interesse der Bauern liegen, die Biodiversität zu erhalten, so seine Aussage. Pia Homann bestätigte, dass es schwierig sei, an die Landwirte heranzutreten und Anreize fehlten, man aber schon lange versuche, sie mit ins Boot zu holen.

Laut Homann ist ein Grund, dass die Bauern Ackerfläche verlieren, wenn sie sie zu einer Blühwiese umwandeln. Die Wiese sollte im Idealfall mehrere Jahre bestehen, dadurch verliert die Fläche ihren Status als Acker. Bauern müssten wirtschaftliche Abstriche in Kauf nehmen. Aktuell weiß Homann von einem Landwirt, der seine Flächen zur Blühwiese umwandeln ließ, allerdings die Landwirtschaft nur noch im Nebenerwerb betreibt.

13 Teilnehmer beteiligten sich rege an der Auftaktveranstaltung in der Feuerwache. Foto: Jana Schnetz

"Große Betriebe brauchen hochwertiges Futter", nennt Homann einen weiteren Grund. Das Mahtgut einer Blühwiese hingegen kann viele verschiedene – manchmal giftige – Pflanzen enthalten. Man könne die Zusammensetzung nicht immer ganz genau bestimmen. Das schreckt Abnehmer ab. Diese Erfahrung machten auch einige der Zuhörer, die als Blühwiesen-Besitzer das Mahtgut als Futter und Heu zukommen lassen würden. Wohin also mit dem Schnittgut der Blühwiese, die zweimal im Jahr gemäht werden sollte? Homann erklärte, dass man auch selbst in eine Ecke auf der Wiese das Mahtgut sammeln und kompostieren könne. Es lohne sich aber, mit Abnehmern ins Gespräch zu gehen und nach einer Lösung zu suchen.

Ganz andere Probleme hatte ein Mitarbeiter des Bauhofs aus Schönbrunn, der fragte, wie man eine brachliegende Streuobstwiese zur Blühwiese umwandeln könne, ohne die Bäume zu zerstören. Das Angebot stehe, sich jederzeit beim Naturpark zu melden, um mit einer Biologin die Flächen zu begutachten und an Lösungen zu arbeiten, betonte Homann. Bonin-Schmidt schlug vor, die Fläche als Parzellen zur Gartennutzung zu vermieten oder Abnehmer für die Streuobstwiesen zu finden. Doch solche Versuche seien bisher gescheitert: Die Gärten wurden aufgegeben. Trotz einiger Hürden: Am Ende der Diskussion konnte Homann konkrete Anfragen für Blühwiesen verzeichnen.

Referentin Angelika Bonin-Schmidt, Mitglied im Naturgartenverein, verdeutlichte in ihrem Vortrag "Ansaaten und gebietsheimisches Saatgut" welche Schritte beachtet werden müssen, damit sich die Blühwiese gut entwickeln kann. Dazu gehöre vor allem eine genaue Analyse des Standorts. Liegt die Fläche am Bachlauf oder in höheren Lagen? Ist es sonnig oder schattig?

Ist das heimische Saatgut ausgewählt, wird der Boden vorbereitet. Unter Umständen wird der vorhandene Bewuchs durch mehrmaliges Fräsen zerstört, denn Zuchtgräser wie sie bei typischen Sportrasen vorkommen, verdrängen heimische Pflanzenarten. "Man kann nicht einfach hineinsäen und hoffen, dass es sich entwickelt. Das funktioniert nicht", so Bonin-Schmidt.

Homann verwies auf den Zeitrahmen: Jetzt ist der Zeitpunkt, seine Flächen zu melden. Dazu könne ganz einfach ein Formular auf der Homepage des Naturparks ausgefüllt werden. Im Mai können die Flächen bei Bedarf mit einer Biologin angeschaut werden, die das Projekt seit 2019 betreut. Die Bodenvorbereitung findet im Sommer statt, die Aussaat im September. Alles was man dann benötige sei viel Geduld, so die Expertinnen.

Mehr als 156 Wildblumenwiesen konnten seit 2018 im Gebiet des Naturparks Neckartal-Odenwald eingesät werden. Bürgermeister Jan Frey sah das als Ansporn: Bei rund 3000 Einwohnern verteilt auf fünf Ortsteile und 3500 Hektar, gäbe es jede Menge Potenzial für Blühwiesen. "Wir sind weiterhin auf der Suche nach Flächen. Ich finde, das ist ein tolles Projekt." Die ersten Schritte sind bereits gegangen: Vergangenes Jahr hat die Gemeinde erstmals Flächen an der Grundschule und dem Rathaus zu Blühflächen umgewandelt.