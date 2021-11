Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Knapp 190 Männer und Frauen aus Schönbrunn haben sich mit ihrer Unterschrift gegen den im Juli gefassten Aufstellungsbeschluss des Haager Neubaugebiets "Im Viertel III" gewandt. Das sind sieben Prozent aller Wahlberechtigten am Ort – genug für das von einer Bürgerinitiative angestrengte Bürgerbegehren. Die Bürgermeister Jan Frey Ende Oktober überreichten Unterschriften auf den Sammellisten werden inzwischen auf ihre Zulässigkeit geprüft.

Wogegen genau sich diese Bürgerinnen und Bürger und ihre Vertrauensleute richten, was sie verhindern oder anders haben wollen am geplanten "Viertel III" und den dort vorgesehenen 30 Bauplätzen, ist bislang noch weitgehend unbestimmt. Vertrauensperson Ralf Völker verwies auf RNZ-Nachfrage auf eine mit dem Rathaus getroffene Absprache, die Inhalte des Begehrens vorerst nicht publik zu machen. Bekannt ist bislang nur, dass es "offene Fragen" zum Aufstellungsbeschluss gibt und schon in dieser frühen Planphase ungelöste Probleme mit der Infrastruktur im Raum stünden.

Wie jetzt bekannt wurde, will Bürgermeister Jan Frey den Gemeinderat am Freitag im nicht öffentlichen Teil der Ratssitzung über die Belange der Bürgerinitiative informieren. Im Vorfeld der Unterschriftenübergabe hatte Ralf Völker offenbar schon Verhandlungsbereitschaft bis hin zur Rücknahme des Begehrens signalisiert, sollten die Einwände in die Planung Eingang finden.