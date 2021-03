Schönbrunn. (RNZ) Wie die Städtischen Dienste Eberbach mitteilen, muss wegen Abrissarbeiten in der Hauptstraße in Schönbrunn ein Wasserhausanschluss abgetrennt werden.

Daher ist es erforderlich, die Hauptstraße von Dienstag 23., bis Freitag 26. März, halbseitig zu sperren und in Höhe Einmündung Herdestraße und Einmündung Haager Straße jeweils eine Ampel aufzustellen.

Die Tiefbauarbeiten beginnen am Dienstag; die eigentlichen Arbeiten an der Wasserleitung sind für Mittwoch geplant.

Zwischen 8 und 12 Uhr wird die Wasserversorgung unterbrochen und anschließend werden die Leitungen gespült. Betroffen davon sind die Bereiche Hauptstraße ab Einmündung Wiesental bis Einmündung Haager Straße, Herdestraße ab dem Rathaus sowie der Eichbrunnenweg.

Keine Wasserentnahme am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr

In dem Zeitraum muss auf eine Wasserentnahme verzichtet werden. Die Städtischen Dienste raten, sich vorher genügend Wasser bereitzustellen. Die "vorbeugende Maßnahme" gewährleistet die "Vermeidung eines übermäßig großen Eintrags gelöster Ablagerungsteilchen in die hausinterne Wasserversorgung".

Bei Nichtbeachtung können laut Mitteilung der Städtischen Dienste Beeinträchtigungen an den Geräten – wie beispielsweise am Filter, an der Waschmaschine, am Druckspüler, Boiler oder am Durchlauferhitzer auftreten.

Info: Für eventuelle Rückfragen stehen die Städtischen Dienste unter Telefon (0 62 71) 92 090 zur Verfügung.