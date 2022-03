Schönbrunn. (MD) "Die Herausforderungen, denen wir uns auch schon der in der Vergangenheit stellen mussten, werden auch in 2022 nicht weniger", betonte Bürgermeister Jan Frey beim Einbringen des Haushaltsplans im Gemeinderat, der im Feuerwehrhaus tagte.

Der Etat hat im Ergebnishaushalt ein Volumen von 7,07 Millionen Euro und schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 164 770 Euro. Im Finanzhaushalt ändert sich der Finanzierungsmittelbestand auf minus knapp 169 000 Euro.

Stabil bleiben die Hebesätze bei Gewerbe- und Grundsteuern mit je 340 Punkten. Einmütig verabschiedete der Rat das auf 241 Seiten niedergeschriebene Zahlenwerk.

Trotz der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen sei 2021 finanziell besser gelaufen, als man erwartet und geplant hatte, so Frey. Von den genehmigten 950.000 Euro habe man nur 600.000 Euro-Darlehen aufnehmen müssen, um die notwendigen Investitionen zu finanzieren. Der Kassenbestand habe sich zu Ultimo 2021 auf über 840.000 Euro belaufen. Ob man aus dem für 2021 geplanten Minus in Höhe von 223.000 Euro noch eine schwarze Null hinbekomme, werde erst die Jahresrechnung zeigen.

Im Vergleich zum letzten Jahr habe sich die finanzielle Situation der Gemeinde etwas entspannt, sagte Frey. So habe man in der mittelfristigen Finanzplanung für 2022 eine Darlehensaufnahme von 850 000 Euro geplant. Derzeit gehe man jedoch nur von einem 300.000-Euro-Kredit aus. Wenn sich das Land an seine Zusagen zum Finanzausgleich halte, bedeute das für Schönbrunn ein Plus von 400.000 Euro gegenüber den Planungen aus 2021. Derzeit rechne man mit einem positiven Ergebnis von 165.000 Euro. Dies benötige man aber auch, um die in den kommenden drei Jahren erwartete rote Null auszugleichen. Kämmerer Benedikt Münch präsentierte in geraffter Form den "ganz passablen" Etat. Erstmals sind im Ergebnishaushalt Schlüsselzuweisungen und Ausgleichszahlen von knapp zwei Millionen Euro der größte Posten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rechnet man mit Einnahmen von knapp 1,8 Millionen Euro, bei Gebühren, Entgelten und zweckgebundenen Abgaben mit gut 1,1 Millionen Euro. Die Gewerbesteuer ist mit 400.000 Euro veranschlagt, nachdem man im Rekordjahr 2020 dabei sogar die Halbe-Million-Marke geknackt hatte.

Die Grundsteuern A und B sollen etwa 300.000 Euro bringen, Zuweisungen und Erstattungen von Bund, Land, Landkreis und Gemeinden eine reichliche halbe Million Euro. Sonstige Erträge und Entgelte sind mit gut 600.000 Euro veranschlagt, kalkulatorische Einnahmen mit 115.000 Euro. Größter Posten bei den Aufwendungen ist Münch zufolge das Geld fürs Personal mit gut 2,3 Millionen Euro, gefolgt vom Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit knapp 1,6 Millionen Euro, der Kreisumlage mit 938.000 Euro, der Finanzausgleichsumlage mit 846.500 Euro sowie den kalkulatorischen Kosten mit 826.000 Euro. Sonstige Transferaufwendungen machen 212.000 Euro aus, Versorgungsaufwendungen 135.000 Euro und die Gewerbesteuerumlage 41.000 Euro. Münch betonte, dass allein die Personalaufwendungen für die Kindergärten schon 1,1 Millionen Euro betragen, fürs Rathauspersonal 566.000 Euro, für den Bauhof 322 000 Euro, für die Grundschule 158.000 Euro und für Gemeindeorgane (Bürgermeister und Gemeinderat) 154.000 Euro.

Die finanzielle Lage der Gemeinde könne man als "entspannt" ansehen, kommentierte Jürgen Dinkeldein. Aber: "Wir müssen Wünschenswertes von Notwendigem trennen, denn die Mittel sind endlich". Für Sonderwünsche bleibe nicht viel Spielraum.

Zufrieden mit dem vorgelegten Etat zeigte sich auch Karin Koch (CDU). Es gebe dennoch Sparpotenzial. Dieses Geld könne man dann in einen Topf für besondere Wünsche legen. Und man müsse nicht "jeden Unsinn" mitmachen, spielte sie aufs mehrheitlich beschlossene Baumkataster an.

Der Plan sei okay, die Schulden jedoch schon eine ganze Menge, stellte Carmen Oesterreich (SPD) fest. Sie bedauerte, dass man aus finanziellen Gründen immer mehr "schieben" müsse, wie etwa die Rathaussanierung in Haag und wünschte sich mehr Geld vom Bund.