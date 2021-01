Bürgermeister Jan Frey, kommissarischer Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Schönbrunn (l.) und Vorstandsmitglied Dieter Völker (2.v.l.) bei der Spendenübergabe durch die Netze BW im Jahr 2020. Ansonsten war es im Jahr 2020 sehr still beim DRK. Archivfoto: privat

Von Martina Birkelbach

Schönbrunn. Einen Blutspendetermin und einen Erste-Hilfe-Kurs gab es beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Schönbrunn im Jahr 2020. "Mehr Veranstaltungen, Treffen oder Übungsabende waren leider nicht möglich", bedauert Bürgermeister Jan Frey. Der Ortsverein mit nach neuestem Stand 243 Mitgliedern (acht Aktive und 235 Fördermitglieder) wurde im Jahr 2002 gegründet, den Vorsitz hatte Roland Schilling. Bürgermeister Frey war zwei Jahre Stellvertreter und hat nach Schillings Tod im Februar 2020 den Vorsitz kommissarisch übernommen. Im Frühjahr 2020 war in Rahmen der Mitgliederversammlung die Wahl der Vorstandschaft vorgesehen. Wegen der Corona-Pandemie wurde auch diese Versammlung abgesagt und "auf unbestimmte Zeit verschoben". Eine Bilanz für 2020 seitens des DRK zu ziehen fällt Frey schwer. "Es war ein sehr ruhiges Jahr. Aber uns ist auch bewusst, dass die Gesundheit vorgeht und wir nur alle gemeinsam so durch diese Pandemie kommen."

Die DRK-Mitglieder sind üblicherweise bei allen Veranstaltungen in der Gemeinde dabei, wo Rettungspersonal nötig ist. Das sind unter anderem Ortsmeisterschaften oder Kerweumzüge. Coronabedingt fiel 2020 alles aus. Auch bei der Veranstaltung "Schönbrunn sagt Danke" ist das DRK sonst immer mit dabei und ehrt zusammen mit der Gemeinde die Blutspender. Das DRK unterstützt die Gemeinde auch bei großen Beerdigungen. Doch auch da gab es, außer der Beerdigung von Altbürgermeister Roland Schilling, keine großen Einsätze, da Corona-bedingt dann auch die Anzahl der Trauergäste reduziert wurde.

Jahresversammlung, Ehrungen, Feiern, Schulungen: Nichts war mehr möglich. Alternativ gab es laut Frey einige Online-Schulungen, "die teilweise auch durch andere DRK-Bereitschaftsgruppen organisiert wurden". Etwa zum Thema Psychosoziale Notfallversorgung (PSNV). Vom DRK-Kreisverband wurden ebenfalls Online-Fortbildungen angeboten, die auch von den Schönbrunner Mitgliedern genutzt wurden. Dadurch wurde das Wissen aktuell gehalten. Frey: "Da unsere DRK’ler einen sehr guten Ausbildungsstand haben, ist der bisherige Ausfall an Ausbildung noch verkraftbar". Die Vorstandschaft hat sich 2020 zu einigen Sitzungen getroffen, "sofern die Corona-Vorschriften das zugelassen haben".

Mit dem Verzicht auf Feiern und der damit verbundenen Gesellig- und Zusammengehörigkeit mussten sich die DRK’ler, wie so viele andere auch, abfinden. Frey: "Die aktuelle Situation ist für alle nicht einfach. Natürlich vermissen die Mitglieder die normalerweise wöchentlich stattfinden Übungsabende und den gegenseitigen Austausch. Leider können wir an der aktuellen Situation nichts ändern. Aber es ist es wichtig, uns gegenseitig zu schützen. Persönlichen Treffen und gemeinsame Übungen können irgendwann wieder nachgeholt werden. Derzeit steht der Schutz an oberster Stelle".

Wegen der "vielfältigen ehrenamtlichen Angebote und aufgrund unserer engen Personaldecke", konnte der DRK-Ortsverein "leider keine zusätzlichen Corona-Hilfen organisieren". Einsätze mit oder wegen Corona wurden laut Frey vom Kreisverband Heidelberg untersagt. Er bedauert auch die Einstellung des Hausnotrufs, eine Leistung, die "personell bedingt" nicht mehr sichergestellt werden konnte. Sein großer Wunsch für 2021: "Dass wir den Hausnotruf wieder bei uns aktivieren und anbieten können".

Auch die Werbung um neue Mitglieder gestaltet sich sehr schwierig: "Es haben sich Interessenten bei uns gemeldet, die mitarbeiten würden. Wir können sie aber nicht einladen, da keine Übungsabende erlaubt sind. Interessierte Mitglieder können aktuell nicht an die Arbeit herangeführt werden, da keine Gruppenabende stattfinden können".

Für das DRK Schönbrunn ist das "eine schwierige Situation". Dennoch möchte Frey den Kontakt zu potenziellen neuen Mitgliedern aufrechterhalten und sie dann zu Gruppenabenden einladen, sobald dies wieder möglich ist. Er betont, dass neue Mitglieder für den Verein "essenziell wichtig sind" und man da auf die Unterstützung der Mitbürger "dringend angewiesen ist". Derzeit versuche man hauptsächlich übers Telefon, mit den Mitgliedern in Kontakt zu bleiben; "aber auch das hilft natürlich nur sehr bedingt". Hoffnungsvoll stimmt Fey die Tatsache, nun mit den Impfungen begonnen wird und sich "hier ein kleiner Lichtblick abzeichnet". Er ist sich sicher, dass es 2021 "eine neue Normalität" geben wird. "Auf die müssen wir uns alle einstellen."

Natürlich freue sich das DRK Schönbrunn auf den Tag, an dem Übungsabende wiederaufgenommen werden können, "und wieder persönlicher Kontakt zu den Mitgliedern möglich ist". Doch über allem steht laut Bürgermeister Jan Frey der Wunsch: "Gemeinsam die Pandemie hinter uns lassen und zu einer gewissen Normalität zurückkehren können".