Schönbrunn. (RNZ) Wie die Gemeindeverwaltung jetzt mitteilt, wurden am 29. Oktober alle für das Bürgerbegehren zum Baugebiet "Im Viertel III" gesammelten Unterschriften an Bürgermeister Jan Frey übergeben. Wie mehrfach berichtet, gibt es in der Bevölkerung wegen offener Fragen einigen Widerstand gegen den Aufstellungsbeschluss des Haager Neubaugebiets mit seinen an die dreißig Bauplätzen. Stellvertretend für alle Unterzeichnenden haben die Vertrauenspersonen insgesamt 184 Unterschriften in Listen abgegeben. Um die Sieben-Prozent-Hürde zu erreichen – das Bürgerbegehren muss von sieben Prozent aller Wahlberechtigten in der Gemeinde unterstützt werden – sind 169 Unterschriften erforderlich.

In einem nächsten Schritt prüft die Gemeinde jetzt innerhalb von zwei Monaten, ob die Unterschriften für das Verfahren anerkannt werden. Soweit der Gemeinderat die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens bestätigt, kann ein Bürgerentscheid nur durch die Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses oder eine Rücknahme des Antrags durch die Vertrauensleute der Bürgerinitiative verhindert werden, informiert die Gemeindeverwaltung. Hier zeige sich die Initiative verhandlungsbereit und könne sich eine Rücknahme unter der Prämisse vorstellen, dass Belange der Bürgerinitiative in der Planung berücksichtigt würden und mit dem Gemeinderat ein Kompromiss erreicht werde.

Andernfalls kommt es innerhalb von vier Monaten zum Bürgerentscheid. Dabei werden alle wahlberechtigten Schönbrunner eingeladen, über den am 23. Juli 2021 gefassten Aufstellungsbeschluss abzustimmen.

Nach Darstellung der Gemeinde fanden bereits während der Sammelphase der Unterschriften konstruktive Gespräche zwischen Bürgermeister Frey und der Initiative statt. Die Vertrauenspersonen wünschen sich auch für den weiteren Verlauf ihrer Initiative eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Bürgermeister und Gemeinderat, heißt es abschließend.