Schönbrunn. (pol/van) Lebensgefährliche Verletzungen hatte ein Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagvormittag erlitten, wie die Polizei berichtet. Wenige Stunden später starb er in einer Mannheimer Klinik.

Gegen 10.15 Uhr war der 46-jährige Mann mit seinem Pedelec auf der Kreisstraße K4108 von Schwanheim in Richtung Allemühl unterwegs gewesen. In einer Rechtskurve stürzte er dann und prallte mit dem Kopf auf die Fahrbahn. Nach Angaben der Beamten hatte der Radler keinen Helm an.

Ein Zeuge fand den Verletzten auf der Fahrbahn und verständigte die Rettungsdienste. Diese mussten den 46-Jährigen reanimieren, er wurde anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Mannheim geflogen, wo er am Dienstagnachmittag seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Kreisstraße war während der medizinischen Versorgung bis 12.10 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4140 der Verkehrspolizei oder an jede andere Polizeidienststelle.

Update: Dienstag, 8. Oktober 2019, 20 Uhr