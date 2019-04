Schönbrunn. (me) Der CDU-Gemeindeverband Schönbrunn sammelt weiter Hinweise auf Störungen bei den Schulbussen in der Gemeinde und arbeitet daran, den Schulbusverkehr zu verbessern. Dabei sind Anregungen von Bürgern willkommen. Die Störungen im Ablauf der Schülerbeförderung sollen beim zuständigen Unternehmen nachverfolgt werden.

Wegen Problemen mit den Schulbussen hatte sich die Schönbrunner CDU auch an Landrat Stefan Dallinger und den Kreisrat gewandt. Die Antwort Dallingers sieht die Schönbrunner CDU jedoch als "nicht ganz befriedigend" an, wie es in einer Pressemitteilung heißt: Landrat Dallinger habe in seiner Antwort bekräftigt, dass dieser "gerade für den ländlichen Raum wichtige Nahverkehrszweig" steiger Kontrolle unterliege.

Bei der Mitgliederversammlung wurde Corinna Schmitt aus Schwanheim wegen des Ausscheidens des Schriftführers außerplanmäßig zur neuen Schriftführerin des Gemeindeverbandes gewählt. In ihrem Jahresrückblick gab Vorsitzende Karin Koch ein kurzes Resümee der Aktionen im letzten Jahr und kommentierte die allgemeine politische Lage. Neben der Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde mit einem Besuch von 15 Kindern auf der Jugendfarm in Schwarzach waren der "Ladies Brunch" zum Thema "100 Jahre Frauenwahlrecht" und die Initiative zur Verbesserung des Schulbusverkehrs Schwerpunkte 2018.

In diesem Jahr steht neben den Kommunal-, Kreistags- und Europawahlen im Mai eine Veranstaltung mit Nina Warken an, der Nachfolgerin als Bundestagsabgeordnete des zum Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts berufenen Stephan Harbarth. Das Ferienprogramm wird mit Alpaka-Trecking gestaltet. Am Freitag, 3. Mai, werden sich die Kandidaten der CDU für den Gemeinderat in einer zentralen Veranstaltung vorstellen.