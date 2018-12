Schönbrunn. (cum) Mit einem Gutschein im Wert von 15.000 Euro aus dem Programm "Wifi4EU" soll das öffentliche Wlan-Netz in Schönbrunn ausgebaut werden. Um den Zuschuss hatten sich Anfang November 13.000 europäische Städte und Gemeinden beworben. 2800 davon wurden ausgewählt, darunter neben Schönbrunn Heidelberg, Ladenburg, Nußloch und Schönau. Insgesamt 42 Millionen Euro sollen so europaweit in den Ausbau eines offenen Wlan-Netzes fließen.

Mit dem Gutschein können Städte und Gemeinden die Einrichtung von WLan-Hotspots an zentralen öffentlichen Plätzen finanzieren. In Schönbrunn gibt es bislang nur einen öffentlichen Zugang im Bürgersaal. Wo mit dem Zuschuss weitere Hotspots eingerichtet werden, will Bürgermeister Jan Frey diese Woche mit dem Gemeinderat besprechen. "Wir wissen noch nicht wo, sind aber erst einmal dankbar und froh, dass wir den Zuschuss bekommen haben", so Frey.