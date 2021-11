Schönbrunn. (MD) Massenandrang herrschte am Donnerstag beim offenen Impftermin im Schönbrunner Rathaus. Obwohl das Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises erst um 10 Uhr startete, bildeten sich schon am frühen Morgen lange Schlangen vor dem Bürgersaal, der zum Impfraum umfunktioniert worden war. Zeitweise standen die Menschen im Morgengrauen bis zur Kirche hin an, um sich den ersehnten Piks abholen zu können.

Bis zu 120 Dosen sollten an diesem, Tag in Schönbrunn verimpft werden, informierte Kreissprecherin Silke Hartmann auf Nachfrage hin bereits am Mittwoch. Bürgermeister Jan Frey, der am Impftag einen dienstlichen Termin in Karlsruhe wahrnehmen musste, sprach von 75 Dosen, die ihm angekündigt worden seien. Seinen Angaben zufolge ist man gegen Ende der Aktion bei hundert gelandet. Angeboten werden sollten Impfstoffe von Moderna, Biontech und Johnson & Johnson. Man konnte sowohl die Erst-, als auch die Zweitimpfung sowie den "Booster" als Auffrischung bekommen. Sofern man überhaupt drankam. Manche mussten stundenlang anstehen, um dann festzustellen, dass für sie nichts mehr übrig blieb.

Das führte verständlicherweise zu großem Unmut bei etlichen Impfwilligen. "Man kann es älteren Leuten doch nicht zumuten, stehend so lange Zeit in der Kälte auszuharren", schimpfte eine Frau über das "Chaos" vor dem Rathaus. Es sei doch vor allem die Zielgruppe der Älteren, die man mit der Impfung schützen wolle. Andere beschwerten sich teils lautstark über die Organisation. Und wieder andere nahmen’s gelassener und kauften an den Ständen auf dem an diesem Tag ebenfalls dort stattfindenden Wochenmarkt Kleinigkeiten ein.

"Von dem Zuspruch war ich ebenfalls überrascht", berichtete Jan Frey. Teilweise von weit her seien die Leute zum Impfen nach Schönbrunn gekommen. Sogar ein Kleinbus mit auswärtigen Bauarbeitern sei frühmorgens am Rathaus aufgekreuzt. Um das Ganze nicht ausufern zu lassen, sei der Rathausplatz dann mit rot-weißem Flatterband für weitere Impfwillige gesperrt worden. Helfer hätten an die Leute schließlich sogar Zettel mit Nummern verteilt. Die Gemeinde unterstützte die Aktion personell laut Frey mit Rechnungsamtsleiter Benedikt Münch und der künftigen Bauamtsleiterin Nicole Ernst-Karch sowie Petra Milverstaedt. Auch Gemeinderat Jürgen Dinkeldein habe stundenweise mitgeholfen. Sollte so eine Aktion nochmals in der Gemeinde stattfinden, "dann nur mit vorheriger Terminvergabe", versichert der Bürgermeister.