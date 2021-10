Von Marcus Deschner

Haag. Kaiserwetter herrschte am Sonntagmittag beim Haager Kerweumzug. Musste der Gaudiwurm vergangenes Jahr noch pandemiebedingt ausfallen, so wollte man sich heuer die Freude nicht nehmen lassen. Etwa ein Dutzend Gruppen und gefühlt um die hundert aktive Teilnehmer machten sich bei strahlendem Sonnenschein kurz nach 13.30 Uhr auf den Weg von der Heidelberger Straße zur Raingartenhalle.

Allen voran marschierten die Kindergartenkinder mit ihren geschmückten Fahrrädern und Rollern. Bürgermeister Jan Frey wurde auf dem Anhänger hinter dem Quad von Mathias Veit durch den Ort kutschiert. Stolz hielt er Kerwe­schlumpel "Jubilara Celebramus MMXXI" im Arm. Der Name der Dame war ganz offensichtlich nicht zufällig gewählt. Denn die Kerweborscht feiern dieses Jahr ihr 50-jähriges Bestehen, das Kerweteam wird Zehn. Weil das aus bekanntem Anlass derzeit nicht groß gefeiert werden kann, will man es umso tüchtiger im kommenden Jahr nachholen.

Die Kindergartenkinder mit ihren geschmückten Fahrrädern und Rollern eröffneten den coronakonformen Haager Kerweumzug. Foto: Stefan Weindl

Breit gefächert waren die Themen und Motive der Gruppen. Die zahlreichen Zuschauer am Straßenrand freuten sich und spendeten Applaus. Wie Jan Frey berichtete, seien dieses Jahr sogar mehr Gäste als in den Vorjahren dabei gewesen. "Die Leute wollen wieder raus".

Auf die sonst üblichen kleinen Leckereien mussten die Zuschauer diesmal aber verzichten. Stattdessen gab’s nur ein bisschen "Impfstoff" in Form von Schnaps in Einwegfläschchen.

Bei der Raingartenhalle zog Kerwe­pfarrer Christian Heiß wieder tüchtig vom Leder. Mancher Zeitgenosse erkannte sich und seine Missgeschicklichkeiten in der Rede wieder. Der "Goldene Pit", eine kleine Figur, wird normalerweise an die Person vergeben, die am meisten in der Predigt erwähnt wird. Dieses Mal traf’s aber einen Haager, der mit einer geradezu hanebüchenen Aktion für Furore sorgte: Das Auto des Mannes musste in die Werkstatt. Aber es war dermaßen defekt, dass man es nur noch im Rückwärtsgang fahren konnte. Und genauso legte der Besitzer die Fahrt von Haag zur Werkstatt nach Waldwimmersbach zurück.

Strenge 3G-Regeln herrschten übrigens vor der Halle. Und man ließ laut Frey nur 250 Personen auf den Platz. Im Innern der Raingartenhalle war tatsächlich ein mobiles Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises und bot Erst-, Zweit- und Drittimpfung gegen Covid-19 an. Das hatte kurzfristig am Donnerstag bei der Gemeinde angerufen und gefragt, ob man im Rahmen der etwas anderen Kerwe Impfungen anbieten dürfe. "Kurz nach vier waren bereits 16 Personen dort geimpft worden", war Jan Frey zufrieden.