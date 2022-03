Von Jana Schnetz

Schönbrunn. "Man hofft, dass man damit die Not lindern kann", sagt Kirsten Trampusch, die als eine der rund 20 Freiwilligen bei der Schönbrunner Spendensammlung für die Ukraine mithilft. "Wenn man sich überlegt, wie groß die Spendenbereitschaft für das Ahrtal war und jetzt für die viel größere Ukraine mit einem unmenschlichen Krieg, ist das bemerkenswert. Die Menschen sind immer wieder da."

Die Güter sollten aber auch zielgerichtet in der Ukraine ankommen, und so vermittelte der Schönbrunner Unternehmer Jens Achenbach Kontakt zu Volodymyr Gorbatyi, der Mitglied der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft Rhein-Neckar (DUG) ist. Achenbach mit seinen beruflichen Kontakten nach Osteuropa, holte den Westukrainer 2015 nach Deutschland, kurz nachdem Russland die Krim annektierte. Gorbatyi organisiert bei der DUG die Logistik der Hilfsgüteraktion. Das Besondere an diesem Verein ist: Er bringt die Spenden direkt in die umkämpften Kriegsgebiete.

Die Lagezentren der DUG befinden sich in Wieblingen, Kaiserslautern und Ladenburg, wo auch die Schönbrunner Spenden zwischengelagert werden. Bis unters Dach beladen mit dem, was gerade am dringendsten gebraucht wird, machen sich die Fahrer in Zehn- bis Vierzigtonnern auf an die polnisch-ukrainische Grenze, erklärt Gorbatyi im Gespräch. Bis zu einem Tag könne es dauern, bis die Fahrer die Grenze dort queren dürften.

Lemberg ist eines der großen Verteilerzentren und das Etappenziel kurz nach der polnischen Grenze. 1 400 Kilometer sind bis dahin geschafft. Bisher wurden in der westukrainischen Stadt die Waren in kleinere Fahrzeuge verladen, doch weil auch dort Bomben fielen, wird die Verteilung immer schwieriger.

Ab der Grenze übernehmen ukrainische Fahrer den Weitertransport. Man versuche immer auch in abgeschnittene Städte wie Mariupol zu liefern, auch mit dem Zug. Vor Ort muss das Abladen dann schnell gehen. "Sitzen und Warten bringt nichts. Man hat Angst, aber die Leute sind bereit, sich zu verteidigen. Jeder versucht zu machen, was er kann", beschreibt Gorbatyi die Mentalität seiner Landsleute. Wenn die Güter angekommen sind, erhält er einen Dankesbrief.

Der gibt Gewissheit, dass die Spenden auch wirklich dort gelandet sind, wo man sie braucht. Eine dieser Transportfahrten dauert zwischen vier und sechs Tagen, 32 Transporte wurden bereits auf diese Art in die Ukraine geschickt.

Während insgesamt täglich zwischen einem und vier Lkw in die Ukraine fahren, steht den Sachspenden aus Schönbrunn diese Reise noch bevor.

Die Helfer sortierten am Montagabend Dosensuppen, Süßigkeiten, Schmerzmittel, Windeln, Hygieneartikel oder Campingbedarf. Schon vor 18 Uhr kamen so viele vor das Feuerwehrhaus angefahren, dass sich innerhalb einer halben Stunde eine beträchtliche Menge an Gütern angesammelt hatte. Auch ein Fünf-Kilowatt-Dieselgenerator war dabei, was Achenbach besonders begrüßt. Kaum abgegeben, wurden die Sachen von den ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen nach Warengruppen sortiert, in Kartons verpackt und beschriftet. Was nicht auf der Liste stand oder schon zur Genüge vorhanden war, wurde gar nicht erst angenommen. Wie Achenbach und Gorbatyi erklären, tauscht die DUG mit den ukrainischen Fahrern Hilfsgüter-Listen aus. So könne man bedarfsgerecht Spenden in die Orte bringen, und jeder Fahrer in der Ukraine wisse, was er geladen hat. Es gehe jetzt darum, die Spenden aus den fast vollen Lagern zügig abzutransportieren, so Achenbach.

Dafür braucht man vor allem Spritgeld. Nicht zuletzt deshalb seien auch Geldspenden willkommen. Sie verwendet die DUG aber teils auch dazu, selbst einzukaufen, was benötigt wird.

Gelegenheit zu spenden, gibt es wieder heute von 18 bis 19 Uhr im Feuerwehrhaus. Am 19. März ist der nächste Transport in die Ukraine geplant. Dann gehen auch die Schönbrunner Spenden auf die Reise.