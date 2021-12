Von Marcus Deschner

Schönbrunn. "Wohl dem, der diesen Fördertopf aufgemacht hat", sagte Alexander Wäsch (FW) unter anerkennendem Tischklopfen seiner Kollegen in der Gemeinderatssitzung am Freitag im Bürgersaal. Er meinte damit die "Graue-Flecken-Förderung", mittels derer das schnelle Internet auch im ländlichen Bereich ausgebaut werden kann. Bund und Land geben nämlich rund 90 Prozent zu den Ausbaukosten für den FTTB-Ausbau. Die Abkürzung steht für "Fibre to the Building" und bedeutet, dass die Glasfaserleitung nicht schon am Verteilerkasten endet, sondern erst am Gebäude des Kunden.

Innerhalb des Gebäudes werden die Daten über die vorhandenen Kupferleitungen zur jeweiligen Nutzerstelle übertragen. Dabei ist eine Datenübertragungsrate von bis zu einem Gigabit je Sekunde möglich. Einmütig stimmte das Gremium dem Ausbau zu und beauftragte den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, Planung, Bau und Vertrieb für diese Maßnahme vorzunehmen und in die Wege zu leiten.

Hintergrund: Bereits in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Schönbrunn Möglichkeiten zum Ausbau einer schnellen Internet-Verbindung in den fünf Ortsteilen genutzt. Dies war unter anderem deshalb möglich, weil die Pilotstrecke des Backbone-Ausbaus, getragen vom Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, über Gemeindegebiet verläuft. Wie in der Verwaltungsdrucksache deutlich formuliert, sei das "große Ziel" für die Gemeinde Schönbrunn jedoch weiterhin, dass jeder Hauseigentümer einen Glasfaseranschluss erhält. Doch das verursache hohe Kosten und sei von der Kommune alleine nicht zu stemmen.

Durch die Ende April dieses Jahres in Kraft getretene "Graue-Flecken-Förderung" komme man dem Ganzen wesentlich näher. Wobei vor einem warmen Geldregen aus den Fördertöpfen zunächst einmal ein umfangreiches Markterkundungsverfahren durchzuführen ist. Dies wurde Mitte Juli durch den Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar, dem auch die Gemeinde Schönbrunn angehört, für das gesamte Kreisgebiet gestartet. Die daraus gewonnenen Daten für die Gemeinde Schönbrunn wurden von einem Fachbüro bereits ausgewertet, da kein eigenwirtschaftlicher Ausbau des Gemeindegebiets durch ein privates Telekommunikations-Unternehmen angemeldet wurde.

Anbieter BBV, der noch vor Monaten starkes Interesse an den fünf Dörfern im Kleinen Odenwald gezeigt hatte, sei mittlerweile abgesprungen, informierte Bürgermeister Jan Frey. Durch die "adressscharfe Darstellung" der Gemeinde Schönbrunn habe sich ergeben, dass die Förderfähigkeit für einen innerörtlichen Glasfaserausbau hier gegeben ist. Nach den Förderrichtlinien sei durch die Ko-Finanzierung von Bund (50 Prozent) und Land (40 Prozent) mit einer Bezuschussung von insgesamt rund 90 Prozent auszugehen.

Allerdings: Aufgrund nichtförderfähiger Kosten und anzurechnenden Erlösen werde mit einer tatsächlichen Förderquote von 80 Prozent zu rechnen sein, schreibt die Verwaltung. In Zahlen: Bei einer geschätzten Ausbaulänge des Gemeindegebiets mit Ortsteilen von rund 37,5 Kilometern entstehen geschätzte Kosten von etwa 13,8 Millionen Euro. Nach Abzug der Zuschüsse in Höhe von etwa 11,4 Millionen Euro könnten die Restkosten mittels Investitionsumlage sowie einer Kreditaufnahme von jeweils 1,2 Millionen Euro finanziert werden.

Jan Frey rechnet mit einer Bauzeit "von zwei bis zweieinhalb Jahren, bis alles fertig ist". Baubeginn könnte schon 2023 sein. "Das wertet unsere Gemeinde enorm auf", schob Alexander Wäsch nach. "Wenn wir dann unser Neubaugebiet mit ausstatten könnten, läuft’s klasse", meinte er mit Blick auf das geplante "Im Viertel III" in Haag.