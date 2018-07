Schönbrunn. (MD) Die Gemeinde wird sich am "Ideenwettbewerb lokaler Onlinemarktplatz" des Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz bewerben. Einmütig billigte der Rat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die Einreichung der Bewerbung.

Mit im Boot ist auch die Gemeinde Spechbach. Der dortige Gemeinderat hatte bereits tags zuvor dem zugestimmt, wie Bürgermeister Jan Frey erläuterte. Bewerbungsschluss ist der 31. Juli.

Fünf solcher Projekte werden laut Frey landesweit gefördert. Ausführlich wurden in den Sitzungsunterlagen die Hintergründe für die Beteiligung am Ideenwettbewerb dargestellt.

Dazu zählt beispielsweise ein ausgeprägtes Stadt-Land-Gefälle bei der Nahversorgung. Das drohe sich angesichts des demografischen Wandels noch zu verschärfen.

Betroffen sei die Versorgung mit Lebensmitteln sowie sonstigen Waren und Dienstleistungen. Dadurch entstünden besonders "auf dem Land" lokale Versorgungslücken, die häufig nur mit weiten Pkw-Fahrten kompensiert werden könnten.

Eine eigenständige Versorgung werde insbesondere für in der Mobilität eingeschränkte Personen immer schwerer. Infolge von Geschäftsaufgaben nehme auch die Zahl der Leerstände zu. Der damit einhergehende Attraktivitätsverlust ländlicher Gemeinden wirke sich wiederum negativ auf die demografische Perspektive aus, so dass sich dadurch langfristig eine Negativspirale in Gang setzen könne.

In Schönbrunn sei der Prozess des Ausdünnens des örtlichen Versorgungsangebots bereits fortgeschritten. Um dem entgegenzuwirken, habe man sich von Juni 2017 bis Juni 2018 gemeinsam mit Spechbach an dem Leader-geförderten Projekt "Intelligente Marktplätze" beteiligt.

Ziel der ersten Projektphase sei es gewesen, ein möglichst bedarfsgerechtes, gleichzeitig aber auch übertragbares Konzept für innovative Nahversorgungslösungen zu entwickeln.

Der Erfolg sei nicht ausgeblieben: Zum einen habe man durch die Bedarfsanalyse die Anforderungen an einen "intelligenten Marktplatz" konkretisiert. Zum anderen habe darauf aufbauend gemeinsam mit der Universität Mannheim ein Umsetzungskonzept erstellt werden können.

Daraus sei "Emmas App" entstanden. Auf der Bestellplattform könnten sich regionale Anbieter präsentieren. Zusätzlich sei diese mit einem "intelligenten" Liefersystem verknüpft.

Der Grundgedanke bestehe darin, keinen neuen eigenen Lieferdienst aufzubauen, sondern die schon vorhandene Mobilität im ländlichen Raum zu nutzen. Die Lieferungen erfolgten nicht bis zur Haustür, sondern zu zentralen Abholstationen. Dadurch könnten auch soziale Treffpunkte gestärkt werden.

Als dritten Pluspunkt der ersten Phase bezeichnete Jan Frey, dass die Gemeinde von einem rollenden Markt angefahren wird. Bei einer Beteiligung am "Lokalen Onlinemarktplatz" müsse ein "Kümmerer" eingestellt werden. Das sei zwingende Fördervoraussetzung.

Der diene mit einem Beschäftigungsumfang von 20 Stunden wöchentlich den Nahversorgern als Ansprechpartner und begleite das auf zwei Jahre angelegte Projekt. "Er ist das Gesicht des intelligenten Marktplatzes und erste Anlaufstelle bei Fragen jeder Art". "Wir haben schon einen guten Mann", sagte Frey, jedoch ohne den Namen zu nennen.

Für die Person fielen Personalkosten von 46.000 Euro in zwei Jahren an. Allerdings halte sich die finanzielle Belastung Schönbrunns in Grenzen. Ausgehend vom maximal möglichen Projektvolumen von 200.000 Euro und einer Förderquote von 80 Prozent, müssten Schönbrunn und Spechbach je 20.000 Euro über die zwei Jahre tragen.

Die Metropolregion Rhein-Neckar wolle mit 14.000 Euro unterstützen, was die Belastung weiter senke, so Frey. Starten könne das Ganze voraussichtlich diesen Oktober.

"Das wird ein Leuchtturmprojekt für unsere Gemeinde", schwärmte Frey. "Wir müssen den Wettbewerb erst noch gewinnen", schränkte Karin Koch (CDU) ein. Frey sprach "von besten Voraussetzungen dafür". Alexander Wäsch (FW) freute sich: "Es ist gut, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird, nämlich im ländlichen Raum.