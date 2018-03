Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Mit der Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans der Gemeinde Schönbrunn beschäftigte sich der am Freitag im Feuerwehrhaus tagende Gemeinderat. Einmütig wurde das von Kommandant Nicolai Heiß vorgestellte 17-seitige Werk, das bis 2023 Gültigkeit haben soll, gebilligt. Eigentlich, so Bürgermeister Jan Frey einführend, sei die Überarbeitung des bisherigen Plans erst im kommenden Jahr an der Reihe gewesen. Da es bei der Schönbrunner Wehr aber durch den Zusammenschluss der Abteilungen und den Bau des neuen zentralen Feuerwehrhauses gewaltige Änderungen in der Struktur gegeben habe, sei das Ganze vorgezogen worden.

Der Plan enthält wesentliche Angaben für die Beschreibung der örtlichen feuerwehrtechnisch relevanten Verhältnisse und stellt somit auch eine Gefährdungsanalyse dar. Das Werk bildet die Grundlage für die Aufstellung und Ausrüstung einer leistungsfähigen Feuerwehr, wie sie für einen geordneten Lösch- und Rettungseinsatz erforderlich ist, wird im Vorwort erwähnt. So werden beispielsweise die Einwohnerzahlen nach Ortsteilen aufgeschlüsselt, wobei Haag mit gut 900 Personen der einwohnermäßig größte Bezirk ist.

Nachzulesen ist auch, dass die Gemeindefläche exakt 3448 Hektar groß ist, wovon 118 Hektar bebaut, 2248 Hektar Waldgebiet, 17 Hektar Wasserfläche und 941 Hektar landwirtschaftliches Areal sind. Die Gemeinde hat eine Ausdehnung von 7,6 Kilometern in der Länge und 7,4 Kilometern in der Breite. Beschrieben werden auch die Verkehrswege und die Strecken des öffentlichen Personen-Nahverkehrs. "Die Ortskerne sind durchsetzt mit einigen Kleingewerbebetrieben aus Handwerk und Einzelhandel sowie mit bäuerlichen Anwesen und landwirtschaftlichen Betrieben", heißt es im Bedarfsplan. Darin werden Gewerbe- und Industriebetriebe sowohl ohne besondere Gefahren als auch mit solchen namentlich aufgeführt.

So findet beispielsweise nicht nur ein Lebensmittelhändler aus Haag darin Erwähnung, sondern auch die Biogasanlage in Moosbrunn oder die Reithalle in Schönbrunn. Freilich dürfen auch die gemeindlichen Gebäude wie der Allemühler Mehrzweckraum, das Moosbrunner Schützenhaus, die Schule, die Kindergärten und das Feuerwehrhaus nicht fehlen. Ebenso die Kirchen und gastronomischen Betriebe. Ausführungen werden zur Löschwasserversorgung und den Wasserbecken in Schwanheim und Moosbrunn gemacht, die erhalten werden sollen. Dem Plan zu entnehmen ist, dass die Wehr insgesamt 110 Angehörige hat. Vor der Fusion waren es 154. Derzeit sind in der aktiven Abteilung 55 Wehrleute ehrenamtlich tätig, bei der Jugend 15 und in der Altersmannschaft 40.

Hier hakte Karin Koch (CDU) ein. Sie bedauerte, dass von einstmals 40 nur noch 15 junge Leute dem Nachwuchs angehören und rief "zu einer Forcierung der Jugendarbeit" auf.

Wie Heiß erläuterte, sei die Wehr mit einer Eingreifgruppe auch tagsüber an Arbeitstagen in 75 Prozent aller Fälle innerhalb von zehn Minuten an der Einsatzstelle, mit einer personell kleineren Staffel sogar in hundert Prozent. Beschrieben werden auch die aktuell vorhandenen Feuerwehrfahrzeuge und der Zeitpunkt einer notwendig werdenden Ersatzbeschaffung. So verfügt man etwa mit dem im Dezember 2016 in Dienst gestellten Löschfahrzeug 10 über ein recht neues Auto, das im Plan erst im Jahr 2041 zur "Ausmusterung" vorgesehen ist. Ein bereits 2001 gekauftes Fahrzeug soll hingegen bereits 2026 ersetzt werden. 150.000 Euro stehen schon mal als Investitionssumme im Bedarfsplan. Auf einen neuen Mannschaftstransportwagen, der mit Kosten von rund 40.000 Euro zu Buche schlagen dürfte, hofft Nicolai Heiß bereits in naher Zukunft. Der soll zum Transport von Mannschaft und Gerät sowie als Transportfahrzeug für die Jugendfeuerwehr dienen.