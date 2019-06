Von Wanda Irob

Schönbrunn. Eine zentrale Lage und viel Platz draußen vor den Toren in Kombination einer sonnigen Wettervorhersage sind gute Voraussetzungen für ein Sommerfest. Am heutigen Donnerstag, 20. Juni, um 10 Uhr geht es los. Wer zu Hause nicht kochen mag, kann hier mittags speisen. Und im Gemeinschaftsraum findet das "Blaulichtkaffee" statt.

Man kann das Gebäude besichtigen, einen Blick ins Innere der Fahrzeuge werfen und sich über die Arbeit der Feuerwehr informieren, eventuell sogar prüfen, ob man selbst der Feuerwehr oder zumindest ihrem Förderverein beitritt.

Die Jugendfeuerwehr organisiert beim Sommerfest für die Jüngsten Spaßiges, sei es mit einer Hüpfburg, mit Wasserspielen oder bei einem Bobbycar-Parcours.

Klaus Heiß ist im Vorstand des Fördervereins und schon seit 43 Jahren aktiv bei der Feuerwehr tätig. Sein Leitspruch von Beginn an: " Es gibt einen freiwilligen Eintritt und einen freiwilligen Austritt. Alles dazwischen ist Pflicht und Dienst." Dass vor drei Jahren die Gemeindewehren zusammengelegt und dafür das neue Gebäude in Schönbrunn erbaut wurde, hat sich bewährt. "Es liegt sehr zentral, ist von allen Ortsgemeinden aus gut erreichbar und bietet ausreichend Platz", so Heiß.

Alles passiere in einer "Flussrichtung", es gebe sozusagen keinen "Gegenverkehr", weder mit den Autos, noch mit den Fußgängern. Hinterm Haus wird geparkt, die Ausfahrt ist weiter in Richtung ums Gebäude, nicht zurück. Alles durchdacht - auch der Bedarf für die Feuerwehrfrauen. Vier aktive gibt es zurzeit. Für sie gibt’s eigene Umkleiden, Dusch- und Toilettenräume nach Vorschrift sind vorhanden.

Mit 12 Jahren ist ein Beitritt zur Feuerwehr möglich, ob Junge oder Mädchen. Natürlich sind sie nicht bei Einsätzen dabei. Sie bekommen aber eine eigene Montur, für die jeder selbst verantwortlich ist, wie bei den Großen. Spiel, Sport und Freizeitaktivitäten stehen neben einer Hinführung zur Feuerwehrtechnik im Vordergrund.

Mit 18 Jahren dürfen sie dann mit zu Einsätzen im Löschfahrzeug. Drei "LFZ" hat die Gemeinde. Ein Viertes stellte vor rund sechs Jahren der Bund zur Verfügung, das bei Katastrophenalarm verwendet wird. Um mit diesem mitzufahren zu dürfen, bedarf es einer zusätzlichen Ausbildung. Im letzten Jahr gab es rund 100 Einsätze, meist bedingt durch Unwetter. Neben Bränden wird Schönbrunns Wehr auch zu Unfällen gerufen. "Gefährdete Schwerpunktstrecken sind die zwischen Schönbrunn, Schwanheim und Allemühl, sowie der zwischen Haag und Lobbach", berichtet Klaus Heiß.

Unfallbeteiligte und Opfer sind meistens aus der Umgebung und den Helfern namentlich bekannt. Das sei manchmal nicht einfach zu verkraften, vor allem wenn Kinder oder Jugendliche verletzt sind, oder es sogar Tote gibt.

Rund 50 aktive Feuerwehrleute mit unterschiedlichen Rängen und Aufgaben sind momentan bei der Freiwilligen Feuerwehr Schönbrunn.

Jeder hat seine Aufgabe, regelmäßige Fortbildungen und Übungen sind Pflicht und hilfreich fürs Herausbilden einer zuverlässig abrufbaren Einsatzroutine. Ein Muss ist zudem die Wartung der Einsatzfahrzeuge sowie der Gerätschaften, um jederzeit einsatzbereit zu sein.

Jederzeit? Ja, Tag und Nacht gilt es bereit zu sein, das Leben von Menschen und Tieren retten zu wollen und das auch wirklich zu können.