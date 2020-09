Mit Abstand probt der Kirchenchor wieder in der evangelischen Kirche in Schönbrunn. Noch läuft es nicht ganz rund, aber Hauptsache, es wird wieder geprobt und gesungen. Foto: Büsra Isik

Von Büsra Isik

Schönbrunn. "Home Office" und "Homeschooling" haben sich in Corona-Zeiten als Begriffe etabliert. Aber "Homechoiring", das Singen zuhause? Gibt es tatsächlich: Der bekannteste ist wohl der "Stay at home Choir", der schon einige Videos auf YouTube hochgeladen hat. Dazu wurden Aufnahmen von einzelnen Sängern zusammengeschnitten und als Chor präsentiert. Doch nicht jeder ist technisch so versiert und hat einen Internetzugang. Aufs Singen wollen viele dennoch nicht verzichten. So probt nun auch wieder der Chor der Kirchengemeinde Schönbrunn – allerdings unter besonderen Bedingungen.

Es ist Freitagabend, kurz vor 19 Uhr in der evangelischen Kirche in Schönbrunn. Pfarrerin Nadine Jung-Gleichmann richtet alles für die bevorstehende Chorprobe. Es ist die zweite Probe seit fast einem halben Jahr. Bei der ersten fehlten noch ein paar. Jung-Gleichmann leitet den Chor seit 2012. "Im Schnitt sind wir eigentlich immer so 15", sagt die Pfarrerin. Normalerweise wird im Vereinsraum des Schönbrunner Männergesangvereins geprobt. Aber da lässt sich der Abstand zwischen den Sängern nicht einhalten.

Nach und nach kommen dann tatsächlich immer mehr. Neun Sängerinnen und drei Sänger wollen heute in der Kirche wieder gemeinsam singen. Mit Abstand, Vorsicht und in Corona-Zeiten Blick auf die Hygiene. Die Gefahr, sich anzustecken ist beim Singen in geschlossenen Räumen nicht zu vernachlässigen: Im April ist das in Berlin bei einer Chorprobe passiert. 60 infizierte Chormitglieder wurden danach festgestellt.

Unter Einhaltung eines Infektionsschutzkonzeptes für die kirchenmusikalische Arbeit seien aber Chorproben wieder möglich, hat die evangelische Landeskirche erklärt. Es darf zwar nach wie vor nicht im Gottesdienst mit der Gemeinde gesungen werden, doch die Proben sind "ein guter Anfang", wie eine der Sängerinnen sagt.

Das Konzept sieht unter anderem vor, dass ein Mindestabstand von Musizierenden von mindestens zwei Metern eingehalten werden muss, besser mehr. Der Chorleiter muss von den Chorsängern beim Singen mindestens vier Meter weg sein. Die Räume, in denen gesungen wird, müssen mindestens vier Meter hoch sein: Da ist die Kirche als Proberaum ideal.

Die Sänger aus Allemühl, Haag, Moosbrunn, Schönbrunn und Schwanheim wollen sich nun wieder wöchentlich zur Chorprobe im Gotteshaus treffen. Sie habe die gemeinsame Zeit doch schon sehr vermisst, versichert eine der Sängerinnen und schaut lächelnd zu ihrer Nachbarin. Diese nickt nicht weniger freundlich grinsend und sagt: "Jetzt kehrt endlich mal wieder ein bisschen Normalität zurück!"

Ein bisschen schummrig ist es in der Kirche schon, selbst mit Beleuchtung. Wenn die Tage kürzer, die Nächte länger werden, lassen sich die Liedtexte nicht so gut lesen.

"Wir werden uns Gedanken machen müssen, wie wir es handhaben werden" , sagt Jung-Gleichmann. "Es gibt noch so viel zu klären, doch alles Schritt für Schritt! Nun legen wir aber los!" ruft die Chorleiterin und stellt sich ans Klavier. Die Chormitglieder aufrecht, das Warmsingen klingt noch etwas zaghaft. "Ruhig etwas kräftiger", ermuntert Jung-Gleichmann die Sänger.

Mit jeder neuen Tonlage wird der Chor lockerer. Doch die fast halbjährige Probenpause hat durchaus Spuren hinterlassen: Beim ersten richtigen Lied sitzt nicht bei jedem auf Anhieb der Ton. Der weite Abstand in der Kirche tut sein übriges: Nicht alles, was die Chorleiterin sagt, kommt bei den Hinterbänklern an.

Ruhe, Gelassenheit, Humor, Elan und Spritzigkeit sind bei der Chorleiterin gefordert. Das wird belohnt: Im zweiten Anlauf klappt’s.

Was es auch schwierig macht: der Abstand. Normalerweise legt Jung-Gleichmann Wert darauf, dass die Sängerinnen und Sänger nah beieinander stehen, damit sie die Stimmen ihrer Nachbarn hören. Ans Singen mit Distanz müssen sich alle noch gewöhnen. Doch erstmal freuen sich die Sänger des Kirchenchors , dass sie überhaupt wieder singen dürfen.

Info: Der Kirchenchor probt freitagabends von 19 Uhr an in der evangelischen Kirche in Schönbrunn. Nächste Probe ist am Freitag, 25. September. Anmeldungen und Infos unter Telefon (0 6272) 2737.