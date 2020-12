Von Martina Birkelbach

Allemühl. Der in Allemühl wohnende 48-jährige Bürgermeister der Gemeinde Schönbrunn, Jan Frey, berichetet über Weihnachtsplätzchen aus dem heimischen Backofen.

Herr Bürgermeister Frey, mögen Sie Weihnachtsplätzchen?

Ich esse für mein Leben gerne Weihnachtsplätzchen.

Backen Sie selbst (wenn ja, mit wem) oder lassen Sie backen?

Meistens fehlt mir die Zeit, um selber Weihnachtsplätzchen zu backen. Auch wurde mir die Gabe des Backens nicht geschenkt. Aber ich nasche immer vom Teig. Früher habe bei meiner Mutter genascht, heute bei meiner Frau Heike, die zusammen mit meiner Tochter Amelie backt.

Seit wann backen beziehungsweise essen Sie Weihnachtsplätzchen?

In jungen Jahren habe ich zusammen mit meinen Eltern und meiner Schwester immer Plätzchen gebacken. Also seitdem ich denken kann, backen wir.

Backen beziehungsweise essen Sie in diesem Corona-Jahr mehr Plätzchen als sonst?

Meine Frau und meine Tochter haben schon ein paar Bleche gebacken. Ich persönlich esse im Moment eher weniger Plätzchen. Das hat aber auch viel damit zu tun, dass ich durch Corona viel weniger Besuche bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern (Geburtstagsbesuche) mache. Gerade zur Advents- und Weihnachtszeit stehen dann immer ganz viele leckere Plätzchen auf dem Tisch. Und unsere Leute können hervorragend backen. Die sind immer richtig lecker.

Was ist Ihre Lieblingssorte und warum? Was ist so besonders an Ihrer Lieblingssorte?

Eine Lieblingssorte habe ich eigentlich nicht. Mir schmecken alle Sorten. Ob nur Mürbeteig mit Glasur, Schoko, oder mit Füllung…. Da könnte ich mich im wahrsten Sinne des Wortes reinlegen.

Herr Bürgermeister Frey, vielen Dank. Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit mit all’ den Leckereien.