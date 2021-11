Von Jutta Biener-Drews

Schönbrunn. Während die Bürgerinitiative in Schönbrunn noch Unterschriften für ein Bürgerbegehren gegen das in Haag geplante Neubaugebiet "Im Viertel III" sammelte, machten sich Mitglieder im Amtsblatt der Gemeinde und auf der Facebookseite des Haager Kerwekomitees auf ihre Weise für die Erschließung der insgesamt dreißig Bauplätze stark — und gegen die Initiative Front.

In einem in Reimform gegossenen Beitrag setzten sich als junge Dorfgemeinschaft auftretende Haager für das in ihren Augen schon seit Jahrzehnten überfällige Projekt ein. "Wir alle sind hier aufgewachsen, wir sind die Zukunft für den Ort. Sollen wir wegen mangelndem Wohnraum etwa aus Haag fort?" heißt es da. Als Initiatoren der BI kritisiert das Kerwekomitee "Neubürger" des mit 950 Einwohnern größten Schönbrunner Ortsteils, die es "vor dem Hauskauf in Feldrandlage" offenbar versäumt hätten, sich über die bestehenden Baugebietspläne vor ihrer Haustür und über deren Folgen zu informieren.

Seither sind der Bürgerinitiative nicht nur 185 Schönbrunner gefolgt und haben ihre Unterschrift gegen den Aufstellungsbeschluss des "Viertel III" geleistet. Seit Mittwoch steht auch fest, dass 183 dieser Unterschriften auch gültig sind. "Die Gemeindeverwaltung hat nun mitgeteilt, dass mit 183 gültigen Unterschriften formal die Sieben-Prozent-Hürde für das Bürgerbegehren gegen das geplante Neubaugebiet Im Viertel III erreicht wurde", heißt es in einer Pressemitteilung der BI. Damit liege der nächste Schritt nun bei der Gemeindevertretung: "Nach der rechtlichen und formellen Überprüfung der Unterschriftenliste durch die Verwaltung beschließt der Rat die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens in seiner Dezembersitzung".

"Junge Leute" machen Front

Aus Sicht der BI stehen anschließend drei Wege offen: Der Gemeinderat nimmt den Aufstellungsbeschluss des Baugebiets zurück. Gemeinderat und BI einigen sich auf einen Kompromiss und wenden den Bürgerentscheid ab. "Dritte und letzte Möglichkeit ist der Bürgerentscheid. Dieser müsste innerhalb von vier Monaten erfolgen." Das im Verfahren vorgesehene Gespräch zwischen Gemeinderat, Verwaltung und den Vertrauenspersonen der Bürgerinitiative soll am 13. Dezember stattfinden, "beide Seiten zeigen sich verhandlungsbereit", informieren die Vertrauensleute.

Unterdessen werden Fragen zur Stoßrichtung des Bürgerbegehrens von allen Verantwortlichen weiterhin abgeblockt. Im nicht öffentlichen Teil seiner letzten Sitzung am Freitag beschäftigten die Forderungen zwar den Gemeinderat und als Erschließungsträger des "Viertel III" die MVV Regioplan. Doch nach außen wird der Widerstand gegen den Aufstellungsbeschluss noch pauschal mit ungelösten Infrastrukturproblemen im Ortsteil Haag begründet.

Dass sich die Bürgerinitiative schon in dieser frühen Planphase gegen den Aufstellungsbeschluss positioniert, obwohl laut Bürgermeister Jan Frey bislang lediglich die Gebietsabgrenzung feststeht, könnte aber aus Freys Sicht sogar von Vorteil sein. Auf Nachfrage sagte er: "Jetzt ist noch sehr viel offen, da können sich beide Seiten noch gut bewegen und vielleicht eher noch Belange berücksichtigen".