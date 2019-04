Schönbrunn. (MD) "Wir sind sogar etwas schneller als der Zeitplan", erklärte Bürgermeister Jan Frey in der jüngsten Bauausschusssitzung zum Fortgang der Kanalarbeiten in der Schönblickstraße in Allemühl. Dort ist seit einigen Wochen die Eberbacher Firma Wäsch mit der Auswechslung des Abwasserkanals und der Wasserleitung beschäftigt. Die Arbeiten laufen laut Frey relativ problemlos. Nur zu Beginn habe es bei aufgetretenem Frost Probleme mit der Notwasserversorgung und in der Folge Anwohnerbeschwerden gegeben.

Unerwartet sei man auf einem Abschnitt auf instabilen Untergrund gestoßen und habe daher zusätzliches Material gebraucht. Das sei aber nur auf wenigen Metern der Fall gewesen. Auch die Umleitung für den Fahrzeugverkehr habe man mittlerweile im Griff. Derzeit ist die Straße voll gesperrt. Etliche Autofahrer, darunter auch Ortsfremde, seien daher einfach über Privatgrund gefahren, was bei den Eigentümern für Unmut gesorgt habe.

Das "Älmel" sei nur von Schwanheim her erreichbar. Probleme habe es folglich mit den großen Müllwagen auf der für Fahrzeuge mit einem Gewicht über 3,5 Tonnen gesperrten Verbindung sowie bei Heizölanlieferungen gegeben, da die Laster durch ein Wasserschutzgebiet fahren müssten.

Wie Frey ausführte, ruhen die Arbeiten diese Woche zwei Tage. Kommenden Montag geht’s wieder weiter. Bis zum 8. Juni will man mit den Arbeiten an der Straße fertig sein.

Die Arbeiten hätten eigentlich gemeinsam mit dem Ausbau der K 4108 ausgeführt werden sollen. Doch war bei Voruntersuchungen eine Echsenart gefunden worden. Die Echsen müssen erst aufwendig vergrämt werden. Um keine Zuschüsse zu verlieren, entschloss sich der Gemeinderat, den Kanalbau trotzdem dieses Jahr durchzuziehen.

Das Ganze ist mit 245.000 Euro veranschlagt, wozu es von der Wasserwirtschaft 75.000 Euro Förderung gibt. Der Straßenausbau kann frühestens 2020 losgehen. Also muss die Straßendecke nach den momentanen Arbeiten wieder provisorisch geschlossen werden. Dadurch haben nicht nur die Anwohner zweimal eine Baustelle vor der Haustüre. Vielmehr entstehen der Gemeinde durch die nun getrennten Bauarbeiten Mehrkosten von etwa 25.000 Euro.